Torneo delle Regioni Under 17. Si ferma la corsa della Llguria, Piemonte - Campania e Veneto - Lombardia le due semifinali

Per rimanere aggiornato sul Torneo delle Regioni, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport

Quattro gare per cuori forti, tre successi di misura ed un epilogo ai calci di rigore. Veramente labile la differenza tra il successo e la sconfitta nell’Under 17 con otto Rappresentative competitive.

RISULTATI QUARTI DI FINALE

UNDER 17

Puglia-Piemonte VdA 1-2

Veneto-Molise 3-2

Liguria-Lombardia 1-2

Toscana-Campania 7-8 dtr (0-0)

PROGRAMMA SEMIFINALI

28 Marzo

(ore 11.00)

Piemonte VdA-Campania (“25 Aprile” di Genova)

Veneto-Lombardia (“Ligorna” di Genova)

Per la Puglia sfuma il sogno delle semifinali che mancano ormai da tanti anni. I Campioni in carica del Piemonte VdA possono continuare a difendere il titolo vinto in casa nel 2023. Il Veneto torna tra le prime quattro d’Italia dopo tre edizioni. La Liguria rimanda ancora l’appuntamento con le semifinali che ormai mancano da tanto tempo. La Lombardia invece centra l’obiettivo che non riusciva a conquistare dal 2016. La Campania tra le prime quattro d’Italia per il secondo anno di fila. La Toscana non riesce a ripetere l’impresa del 2019.

Quattro gare per cuori forti, tre successi di misura ed un epilogo ai calci di rigore. Veramente labile la differenza tra il successo e la sconfitta nell’Under 17 con otto Rappresentative competitive.

Tra Puglia e Piemonte VdA è successo tutto nel primo tempo nel giro di 11’. Avanti i pugliesi al 20’ con Russo. I piemontesi hanno ribaltato il match al 22’ con Di Francesco ed al 31’ con Costa.

Bellissima anche la partita Veneto-Molise con i primi subito in fuga con un 3-0 blindato apparentemente nel primo tempo (Campagnaro e doppietta di Montanari). Nella ripresa i molisani hanno confermato il carattere già dimostrato nel girone riportandosi sotto con le reti di Antinucci (terzo centro al TDR) e D’Amico ma non è bastato.

Tra Toscana e Campania non sono bastati i tempi regolamentari. Ai rigori decisivo il penalty realizzato da Lucci.