Imperia, sale l'attesa per domenica. Capitan Giglio "Questa sarà un'annata indimenticabile"

Cresce sempre di più l'attesa per Sammargheritese-Imperia, che domenica potrebbe consacrare i nerazzurri al successo del torneo di Eccellenza e al ritorno in Serie D. Con il capitano degli imperiesi Giuseppe Giglio, abbiamo cercato di capire quali sono le sensazioni che si stanno vivendo nello spogliatoio in vista di domenica: "Il clima è quello di sempre, si scherza quando c'è da scherzare e si lavora quando bisogna lavorare. I mister ci fanno ancora correre, anzi più di prima. Siamo consapevoli del grande cammino che abbiamo fatto, del grande gruppo che siamo, sono certo che questo sarà un anno indimenticabile".

Un anno a cui manca la ciliegina sulla torta, e il primo match point potrebbe arrivare proprio domenica. E anche la squadra sente l'importanza del momento e l'esodo che partirà dal capoluogo di provincia verso Levante: "Nonostante la lontananza dal Ciccione dobbiamo ringraziare tutti i tifosi che come al solito ci hanno seguito ovunque, proprio per questo immagino tanto seguito domenica. Abitando a Imperia vivo al cento per cento l'attesa della città, sento molto carichi tutti gli Imperiesi" il commento di Giglio.

Per il capitano nerazzurro, cosa vorrebbe dire tornare a calcare i campi della Serie D dopo due stagioni? "Intanto, vincere un campionato in questo modo, con questi ragazzi a cui sono tanto legato, vorrebbe dire davvero tanto. Vorrei che in caso di promozione in Serie D rimanessero in tanti per godermi ancora questo gruppo e per battagliare ogni partita. Sarà un bel campionato ma è anche tanto impegnativo e porta via tantissime energie, ma la D è la categoria minima in cui deve militare l'Imperia".