Sinner, il tabellone dei Master 1000 di Montecarlo sorride: quante chance di vittoria?

Un sorteggio che sorride e che potrebbe rivelarsi fondamentale nella conquista di un trionfo, che sarebbe la definitiva e tanto attesa ciliegina sulla torta. Può essere riassunto così e senza troppi giri di parole il tabellone di Sinner al Master 1000 di Montecarlo, che ha ufficialmente preso il via. Infatti, il tennista azzurro non incrocerà Alcaraz e Djokovic prima di un’eventuale finale.

Insomma, un qualcosa che, quantomeno sulla carta, potrebbe rendere il cammino più semplice e in discesa. Anche se, inevitabilmente e ovviamente, ogni singola partita va sempre e comunque giocata, perché le sorprese, specie e in un particolar modo in un torneo come questo. Occhio soprattutto a Korda, Fokina, Medvedev, Zverev e Tsitsipas, che potrebbero incrociare l’azzurro. Dunque, di sfide interessanti a avvincenti ce ne potranno essere tante. E lo spettacolo è garantito.

Ma che cosa dicono i bookmakers su quanta e quale strada potrebbe fare il ventiduenne nativo di San Candido per arrivare alla finale del torneo? Dando uno sguardo alle quote antepost, proposte da alcuni dei migliori siti di scommesse sportive non AAMS, ciò che balza agli occhi è che a giocarsi la vittoria, pronostici alla mano, saranno principalmente in quattro: oltre a Sinner, i nomi sono quelli di Djokovic, Alcaraz e Medvedev. Weltbet vede leggermente favorito il serbo, dato a 2,25. 2,60 per il buon Carlos, mentre Jannik è quotato 4.40.

Quindi un trio che può fare la differenza e che stacca nettamente tutti gli altri, mentre come sorpresa punta molto sul possibile riscatto di Nadal, tenendo d’occhio però Zverev. Altri siti, come Bankonbet e Grand Win, puntano maggiormente sullo spagnolo e sull’altoatesino. D’altronde quest’ultimo sta vivendo un periodo a dir poco d’oro e, in quel di Montecarlo potrebbe vivere la definitiva consacrazione, attaccando la prima posizione del ranking Atp, occupata da Djokovic. E chissà che i due non possano ritrovarsi e affrontarsi di fronte in finale. L’iberico, dal canto suo, vorrà prendersi la rivincita dopo quanto successo in quel di Miami

Va detto che un occhio di riguardo, da alcuni operatori di scommesse sportive, viene dato pure a Ruud e Rune. Il norvegese, in discesa nel ranking ATP, dove ora occupa il decimo posto, ha una grande occasione per il riscatto in un terreno che per lui potrebbe essere non poco congeniale.

Buon momento invece per il danese, che, a 20 anni, ha ampissimi margini di crescita e di miglioramento, viste le sue grandissime qualità e capacità. Deludente è stata la sua avventura a Miami, ma all’Indian Weels Masters è arrivato fino ai quarti di finale, giocando alla pari con Medvedev. Insomma, lampi di grande tennis e talento puro. Gli occhi però, quantomeno quelli dell’Italia del tennis, saranno tutti per Jannik Sinner. L’occasione è senza alcun dubbio di quelle ghiotte e importante.

Di quelle che, per usare un po’ una frase fatta, possono davvero svoltare definitivamente una carriera, che pare comunque essere già scritta e segnata verso l’Olimpo. Il sorteggio e il tabellone questa volta potrebbero dare la spinta finale. Quella che tutti si aspettano e che danno per scontata.