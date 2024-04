Calcio, Carcarese. Il pari di Ceriale allontana i playoff. Ponte: "Con Sestrese e Praese ci proveremo fino alla fine" (VIDEO)

“C’è rammarico, abbiamo avuto tante occasioni anche nel primo tempo. Dopo l’1 a 0 non abbiamo sfruttato una serie di palle gol veramente importanti per chiudere la partita e poi è arrivato l’1-1. Risultato che è durato tutta la partita, nonostante anche nella ripresa abbiamo avuto diverse occasioni. Playoff? La strada ora è ancora più in salita, ma la matematica ancora non ci condanna, quindi dobbiamo continuare a crederci. Con la Sestrese e la Praese dovremo dimostrare di poter stare nella parte alta della classifica. I ragazzi non molleranno fino alla fine, giocheremo le ultime partite al 100%”