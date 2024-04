Sesta sessione dell’Asta delle Stelle: in campo Vasquez, Kasami, e Bandinelli per la Fondazione Gigi Ghirotti ETS

Sesto appuntamento con l’Asta benefica delle Stelle nello Sport del 2024, realizzata nell’ambito del progetto che sotto l’egida di Regione Liguria e Comune di Genova valorizza lo Sport della Liguria.

Su Memorabid, prima casa d’aste in Europa ad essere dedicata esclusivamente ai memorabilia sportivi, verranno battuti per tutto l’anno cimeli speciali del calcio nazionale e di numerosi campioni azzurri di varie discipline sportive.





È una settimana davvero speciale, dopo un week end in cui il calcio ligure si è messo in mostra in ogni angolo d'italia. È il turno del genoano Vasquez, del sampdoriano Kasami e dello spezzino Bandinelli. In palio dunque le casacche di tre elementi tra i più costanti nelle rispettive squadre. Tutti e tre al fianco della Fondazione Gigi Ghirotti ETS.



Il Genoa mette a disposizione la maglia autografata di Johan Vásquez, nazionale messicano e vero e proprio speedy Gonzalez nell'ultimo mach con l'Hellas, quando ha saltato tre uomini in area e ha tirato; sulla respinta il gol vittoria di Guðmundsson, protagonista della precedente asta. Il terzino è andato spesso vicino al gol quest'anno senza mai trovarlo, centrando numerosi legni, ma non ha mai cali di rendimento. Roccioso in difesa e propositivo in progressione, per Gilardino è un vero e proprio coltellino svizzero.



La Sampdoria resta in ambito di versalitá ed efficienza elvetica, ma in questo caso più letterale che metaforica: Pajtim Kasami è giramondo sin dalle origini, macedone naturalizzato svizzero, 12 presenze con la selezione ai piedi delle Alpi, ma sembra aver trovato una casa all'ombra della Lanterna dopo altre 9 squadre e 3 campionati diversi. Appena è entrato in forma l'undici di Pirlo ha cominciato a scalare la classifica, e sui taccuini ha spesso inciso il proprio nome con gol e assist, caricandosi con la tecnica e il carsima il centrocampo e la squadra sulle spalle. Quindi lo Spezia Calcio che mette a disposizione la divisa di Filippo Bandinelli, 29 anni, più di cento presenze tra cadetteria e massima serie con l'EmpoLi prima di approdare nel nido degli Aquilotti quest'anno e assomare una trentina di presenze.



L’Asta, con il patrocinio di Coni, CIP, Sport e Salute e Ussi, sostiene le attività della Fondazione Gigi Ghirotti ETS, impegnata nelle cure e nel supporto alle famiglie con malati terminali o di SLA. I prossimi lotti saranno battuti sino alle 19 di lunedì prossimo 15 aprile.





Clicca qui per la maglia GENOA di Vasquez

Clicca qui per la maglia SAMPDORIA di Kasami