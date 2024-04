Giudice Sportivo, Prima Categoria. I provvedimenti nei gironi liguri, 5 turni a mister Sarpero

GARE DEL CAMPIONATO

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 13/ 4/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

GOLIARDICA GENOVESE 1967

Per omessa vigilanza sul controllo degli aventi diritto all'accesso in zona riservata, tanto che un tesserato della società ospite, non autorizzato, vi entrava a fine gara, rivolgendo al ddg espressioni gravemente irriguardose e lesive del suo prestigio (sanzione attenuata per l'oggettiva difficoltà nel controllo per la compresenza di altre squadre, rilevata anche da parte del ddg)

Euro 100,00

SAN BERNARDINO SOLFERINO

Per il comportamento di un tesserato della società, non riconosciuto dal ddg, che, non autorizzato a sostare in zona riservata, vi entrava a fine gara, rivolgendo al ddg espressioni gravemente irriguardose e lesive del suo prestigio

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VI INFR)

NOTARO ROSOLINO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (II INFR)

FIGONE MARCELLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS) rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (art. 36 novellato CGS)

CARUSO EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

COCURULLO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CARBONE ANDREA (APPARIZIONE FC)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

CAGNO CHRISTIAN (CORNIGLIANESE 1919) G

ALENO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BARONI FABIO (MASONE)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

VALENTI NICOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

MONTELLA GIOVANNI (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

SERPENTINI EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARTOLUCCI PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)

MARANI ROCCO (BORGORATTI)

TOVANI SIMONE (CA DE RISSI SG)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BARDI ALESSIO (MASONE)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)

PUGLIESE ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

AMMONIZIONE (VI INFR)

IENCINELLA TOMMASO (APPARIZIONE FC)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (III INFR)

TORRE ALESSANDRO LUCA (BORGORATTI)

RASERO GIANLUCA (CORNIGLIANESE 1919)

BETTATI DAVIDE (CORNIGLIANO CALCIO)

DELLAROVERE FEDERICO (CORNIGLIANO CALCIO)

LA ROSA FEDERICO (CORNIGLIANO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CASAGRANDE MATTIA (CA DE RISSI SG)

FURNO ALESSIO (CA DE RISSI SG)

CHIAPPORI FRANCESCO (OLIMPIC 1971)

CAMPAZZO MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

COLELLA MICHELE (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

PREGLIASCO ROBIN (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

LUCIANO MICHELE (APPARIZIONE FC)

MURATORE ALBERTO (CORNIGLIANO CALCIO)

PESENTI DANIEL HYLMI DA (OLIMPIC 1971)

GARE DEL 14/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 5/2024

MARSIO STEFANO (ALTARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BORELLA ENZO (MARASSI 1965)

LEVRATTO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO) D

AGNINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)

Espulso per doppia ammonizione, al termine della gara, passando davanti allo spogliatoio del ddg, gli rivolgeva espressioni ingiuriose e lesive del suo prestigio (art. 36 novellato CGS - sanzione inflitta anche tenendo conto che i fatti si sono svolti a fine gara)

SQUALIFICA PER DUE GARE

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIRGENTI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CELLA MARIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

AMMONIZIONE (I INFR)

VINDIGNI DANILO (GOLFO DIANESE 1923)

PASTICCIO SIMONE (PANCHINA)

MANDAGLIO LORIS (SPERANZA 1912 F.C.)

SCHIRRA SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GARBARINO MATTEO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

Rivolgeva al ddg due espressioni gravemente irriguardose; alla notifica del provvedimento disciplinare, proseguiva con altre espressioni gravemente irriguardose, anche coinvolgenti la sfera familiare del ddg (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

Dopo aver subìto un fallo, a gioco fermo, si rialzava da terra e, in reazione spintonava l'avversario

LANTERI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

Andava testa a testa con un avversario e con un rapido movimento della testa lo spingeva a terra, senza conseguenze lesive; dopo il provvedimento disciplinare, continuava a minacciare l'avversario.

BONGIORNI DIEGO (VEZZANO 2005)

A palla lontana, colpiva un avversario con un calcio alle gambe, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PASQUETTI GIORDANO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

BUZZANCA MATTIA (LIDO SQUARE F.B.C.)

ANFOSSI MARCO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

FONTANA GIOVANNI (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRUZZONE FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

REBAGLIATI DANILO (ALBISSOLE 1909)

CIDALE LEONARDO (BRUGNATO 1955)

DI MARTINO LEONARDO (CASTELNOVESE)

NUTI RICCARDO (F.C.LAVAGNA 2.0)

RUFFA FRANCESCO (LIDO SQUARE F.B.C.)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

DE COL IVAN (ONEGLIA CALCIO)

PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)

DELMONTE TOMMASO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MACALUSO ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

RIZZO SONNY (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

FABBRETTI IGOR (SPOTORNESE CALCIO)

ORCINO MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GONZALEZ FERNANDEZ SIMON P (ALTARESE)

MANFREDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)

DE BONI LEONARDO PAOLO (AREA CALCIO ANDORA)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)

ALBANESE GABRIELE (LETIMBRO 1945)

SANVITO EDOARDO (MARASSI 1965)

CHIAPPINI FABIO (MAROLACQUASANTA)

VITTORI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

OGGIANU CARNIGLIA ALESSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

GIRIMONDI FEDERICO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

LIBERTI ANDREA (SORI)

COLOMBINO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

CAPURRO EDOARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

ODDO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (XII INFR)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

SCANNAPIECO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

MATAROZZO MATTEO (CITTA DI SAVONA)

VERGARI SAMUELE (LIDO SQUARE F.B.C.)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

GALLO FABIO (PLODIO 1997)

ALAZA GOUNI MAROUF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

SALA IACOPO (CASARZA LIGURE)

GUASTAVINO NICOLO (CENGIO)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

ETNA PIETRO (ARCOLA GARIBALDINA)

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

LEANDRI SIMONE (LIDO SQUARE F.B.C.)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BARRANCA FABIO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

DONDERO COSIMO (F.C.LAVAGNA 2.0)

GAZZOLI ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

LUISI NELSON GUIDO (IRON FOX AMEGLIESE)

TESTI JACOPO (LETIMBRO 1945)

DIANTI LUCA (LIDO SQUARE F.B.C.)

FURIO LUCA (MARASSI 1965)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)

MEDA SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)

RIVERA FEDERICO (PLODIO 1997)

GARAVENTA MASSIMILIANO (POLIS. PIEVE LIGURE)

OLIVERI DANIELE (ROSSIGLIONESE)

VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)

DI DIO GERARDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CAROGLIO ALESSIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ERANIO LORENZO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

SCALABRIN MAXIMO U. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

TORRE DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)

GIACOPETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

RIGHETTI GIANLUCA (CASARZA LIGURE)

COPPOLA LORENZO (CASTELNOVESE)

LANTERI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

LUCCETTI MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)

CACCIO FEDERICO (ONEGLIA CALCIO)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

CORDANO ALBERTO (POLIS. PIEVE LIGURE)

TALLADIRA IACOPO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

COKU STEVEN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BUZALI ALESSANDRO (SPERANZA 1912 F.C.)

BRIANO ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

MARCHI MATTEO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARATTINI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

ROSSI CRISTIAN (MAROLACQUASANTA)

RECINE TOMMASO (OSPEDALETTI CALCIO)

FAZZINA MATTEO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CORRADO MATTIA (SANTERENZINA)

VARESCHI DAVIDE (SANTERENZINA)

SACCHI TOMMASO (VEZZANO 2005)