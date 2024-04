Giudice Sportivo, Promozione. Il Celle Varazze perde Durante per due giornate, sono 23 i giocatori fermati per almeno un turno

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 14/ 4/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 300,00

LITTLE CLUB JAMES

Per il comportamento de propri sostenitori i quali, dal 30' del 1o t. e per tutta la durata della gara, rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose; in particolare, tre persone si posizionavano dietro la panchina della società, rivolgendo alla terna espressioni ingiuriose ed aizzando i componenti della panchina stessa. Per omessa vigilanza sull'accesso in zona riservata, tanto che più di una decina di persone riconducibili alla società, di cui 3 o 4 non presenti in distinta, al termine della gara, entravano nel tunnel degli spogliatoi, aggredendo verbalmente la terna, con espressioni ingiuriose ed altre omofobe ed uno di questi iniziava un movimento atto a colpire il ddg, senza condurlo a termine. Infine, al termine dei fatti descritti, venivano sferrati una decina di pugni alla porta dello spogliatoio del ddg. In tutto il contesto, nessun rappresentante della società si adoperava per prevenire o far cessare i comportamenti descritti (sanzione aggravata per tale motivo).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 5/2024

CALZETTA LUCA (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (II INFR)

MONTALDO MAURO MIRCO (LITTLE CLUB JAMES)

ALLENATORI

ùSQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIRARDI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ADAMI SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)

ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

TREDICI FILIPPO (PRAESE 1945)

Trovandosi dietro un AA, simulava il riscaldamento e gli rivolgeva espressioni irriguardose ed ingiuriose, di cui una di stampo discriminatorio (art. 36 novellato CGS - Sanzione aggravata per aver approfittato della propria posizione, simulando il riscaldamento e per il tenore di stampo discriminatorio di un'espressione usata - infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GACCIOLI NICOLO (CAPERANESE 2015)

DURANTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CICERI NICCOLO (LITTLE CLUB JAMES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)

DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)

MAZZINI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

ANSELMO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

FERRETTI INCERTI EDOARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

D IMPORZANO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

DEL SANTO MANUEL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

VALCAVI EMANUELE (PRA F.C.)

MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

GALLO ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)

NEGRI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FAVARA DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

PARIGI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

SALONI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

MANZI LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

LEOTTA GABRIELE (PRA F.C.)

APRILE MATTEO (PRAESE 1945)

BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

AMMONIZIONE (XII INFR)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)

RAMOS SEGARRA ROBERTO L. (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FALL MAMADOU (CAMPESE F.B.C.)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MORANDO NICOLA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (VI INFR) ù

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

TISSONE ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ADAMOLI EMILIANO (LITTLE CLUB JAMES)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

RASO ANDREA (PRA F.C.)

CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)

CARUSO SAMUELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

FRECCERO LUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)

LANTERNA JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

DANIELLO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

SATA GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)

DE MATTEIS LUCA (CARCARESE)

SARDO SAMUELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PROVENZANO DENIS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ROSSI PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

GARAVENTA GIACOMO (LITTLE CLUB JAMES)

BIANCHINO PAOLO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (I INFR)

FAZZARI FRANCESCO (CAMPOROSSO)

PIGNOTTI FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

COSTA ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SIDDI GABRIELE (VALLESCRIVIA 2018)