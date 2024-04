Come (e quando) scegliere le gomme estive per auto

Le gomme estive sono una tipologia di pneumatico caratterizzata da peculiari caratteristiche tecniche e prestazionali. Com'è facile intuire, sono sviluppate e realizzate per essere utilizzate durante i periodi più caldi dell'anno senza inficiare i livelli di sicurezza e performance del veicolo.

In particolare, la mescola è piuttosto 'dura', poiché contiene una quantità di silice piuttosto bassa (inferiore a quella presente nelle multistagionali e nelle gomme termiche); la maggior tenacità, infatti, è una prerogativa indispensabile per resistere non solo allo stress termico ma anche a quello determinato dall'attrito con il fondo stradale durante la marcia. Il battistrada, invece, presenta un pattern molto lineare, con una netta prevalenza delle parti piene rispetto a quelle vuote; le scanalature sono prevalentemente longitudinali, con meno intagli e tasselli. In tal modo, aumenta la superificie complessiva a contatto con il fondo stradale, migliorando l'aderenza, la tenuta di strada, questa caratteristica incide positivamente anche sulle prestazioni complessive e le emissioni.

Quando scegliere gli pneumatici estivi?

Le gomme estive sono un'opzione meno gettonata rispetto al passato, complice soprattutto la maggior diffusione delle 4 stagioni. Ciò nonostante, in determinati contesti di utilizzo, possono garantireconcreti rispetto, ad esempio, alle multistagionali. Nello specifico, in condizioni di guida contraddistinte da fondo asciutto e temperature elevate, gli pneumatici estivi reagiscono meglio alle sollecitazioni meccaniche ed ambientali. In aggiunta, grazie alla mescola 'dura', resistono maggiormente all'usura anche quando la temperatura stagionale è particolarmente elevata.

Di contro, è sconsigliabile guidare con le gomme estive durante il periodo invernale, quando il clima è più rigido e le strade sono spesso ricoperte di neve e fango. Il motivo è semplice: in tali condizioni, le caratteristiche chimiche e meccaniche della gomma non possono garantire standard di sicurezza ottimali.

Pertanto, quando gli pneumatici estivi rappresentano la scelta giusta? Molto dipende dalla vettura, dall'utilizzo che se ne fa e dalle zone percorse con maggior frequenza; anche il chilometraggio è un aspetto da non sottovalutare. In linea di principio, chi si sposta molto spesso in auto tra regioni o paesi con un clima sensibilmente diverso, dovrebbe usare le gomme estive alternandole periodicamente con quelle invernali. Di contro, in aree interessate solo di rado da neve e freddo intenso, le coperture per uso estivo possono rappresentare un'opzione valida.

Come individuare l'opzione migliore

In base a quanto evidenziato fin qui, scegliere lo pneumatico estivo che meglio risponde alle proprie esigenze potrebbe sembrare 'semplice'. In realtà, non è esattamente così. Ai fattori di natura tecnica, infatti, si aggiungono quelli di tipo economico; acquistare anche una sola gomma di ricambio spesso rappresenta un onere considerevole, tant'è che sono sempre più numerosi gli automobilisti che fanno, per reperire informazioni di vario tipo o camparare i prezzi. Questo trend è dovuto anche all'espansione dell'e-commerce di settore, che consente agli utenti di avere facile accesso a prodotti di fascia media ma anche premium come, ad esempio, il Michelin Primacy 4 , disponibile anche tramite uno store online specializzato come

A prescindere dal canale di acquisto, orientarsi rispetto ad un'offerta di mercato estremamente ampia e variegata può risultare complicato. Il prezzo non deve essere l'unico parametro di scelta, specie se prevale nettamente sulla qualità del prodotto. Bisogna poi rispettare le prescrizioni normative: la gomma deve avere un dimensionamento corrispondente a quello indicato sul libretto di circolazione (e anche l'indicazione relativa alla struttura, radiale o diagonale, va rispettata senza deroghe).

Tornando alle possibilità offerte dal mercato digitale, per gli automobilisti meno esperti l'e-commerce e gli shop online costituiscono una preziosa fonte di informazioni tecniche. Inoltre, molti rivenditori offrono anche servizi di assistenza e consulenza, che possono risultare utili per valutare la compatibilità di un particolare modello di gomma rispetto alle caratteristiche della propria auto.