Pallapugno. Il calendario femminile scatta l'8 giugno

Tra sabato 8 e domenica 9 giugno comincerà anche il campionato femminile di pallapugno. Nel calendario della prima fase, ufficializzato dalla Fipap, sono state inserite quattro squadre (Amici del Castello, Canalese, Gymnasium Albese e San Leonardo), che si affronteranno in un girone con partite di andata e ritorno, accedendo tutte al tabellone finale. Le semifinali si giocheranno con questi accoppiamenti: la prima contro la quarta classificata e la seconda contro la terza, in partite di andata, ritorno ed eventuale spareggio sul campo della migliore classificata della prima fase, così come la finale. Le partite andranno sempre ai nove giochi.



Coppa Italia: le quattro squadre iscritte al campionato disputeranno due concentramenti (domenica 2 giugno a Diano Castello e sabato 6 luglio ad Alba), al termine dei quali sarà stilata una classifica con le prime due che saranno ammesse direttamente alla finale, in programma domenica 25 agosto, alle 11, nello sferisterio di Monastero Bormida.



