Giro d'Italia. Ecco com'è nato il Trofeo Senza Fine di Andora (VIDEO)

E' stata necessaria una sinergia profonda e competenze di rilievo per riuscire a "portare" ad Andora un trofeo a dir poco particolare come quello assegnato al vincitore del Giro d'Italia.

Un tributo che il Comune di Andora ha voluto rendere permanente, non limitandosi a celebrare l'arrivo della carovana rosa il prossimo 7 maggio.

Il Trofeo Senza Fine rappresenta infatti un vero e proprio unicum: un vortice di rame pronto ad accogliere all'alba di ogni estate il nome del vincitore della più importante manifestazione ciclistica italiana.

Realizzare la versione "maxi", installata a fianco del lungomare di Andora, non è stato però facile: il trofeo è stato scansionato in 3D dall'Università degli Studi di Genova, grazie al lavoro del Professor Carlo Battini, per poi essere ricostruito da Maco Tecnology nella cornice della cittadina ponentina.

Un'opera voluta dall'amministrazione andorese, con la benedizione di RCS, che promette di diventare una tappa imperdibile per tutti gli appassionati (e non solo) del mondo delle due ruote.