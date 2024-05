Giudice Sportivo, Promozione. Sipario sulla stagione regolare, gli ultimi provvedimenti stagionali

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 27/ 4/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (III INFR)

MUSCIATTI SANTINO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (II INFR)

KERTALLI ALEANDRO (LEGINO 1910)

GARE DEL 28/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIBILARO FABIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

Calciatore in panchina, a gioco fermo, entrava indebitamente sul tdg per spingere con forza un avversario, creando una piccola mass confrontation, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCORTICHINI ANDREA (CAMPOROSSO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

CUCCOLO DANIELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BEVEGNI FILIPPO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)

GIGUET MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MORANDO SAMUEL (PRA F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ADAMI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

VANNI LUCA (CANALETTO SEPOR)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GALLORO MATTIA (CANALETTO SEPOR)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

AKKARI SEDKI (PRA F.C.)

MANNELLI FILIPPO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

PIRLO EMANUELE (CAMPESE F.B.C.)

FAZZARI FRANCESCO (CAMPOROSSO)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LEONARDI GABRIEL (MAGRA AZZURRI)

VENTURINI ANDREA GIOVANNI (SAN DESIDERIO)

VALENTINO MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)

BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PODENZANA FILIPPO (CADIMARE CALCIO)

MARINI GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)

SPATARI CRISTIAN (SAN CIPRIANO)