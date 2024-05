Calcio, Juniores Cup. Ultimo stage a Novi Ligure, convocato il laiguegliese Di Fino e il loanese Farrauto

Manca poco più di una settimana al via della Juniores Cup, la manifestazione che vedrà scendere in campo i più giovani talenti che militano in Serie D.

La Rappresentativa del Girone A limerà gli ultimi dettagli nello stage di Novi Ligure, in agenda lunedì allo stadio Girardengo.

A portare alta la bandiera della provincia di Savona ci saranno Mattia Di Fino e Sebastiano Farrauto, terzino e attaccante classe 2006 entrambi in forza alla Sanremese.

I convocati:

PORTIERI

FERRARI Stefano 2006 - A.S.D. Città di Varese

PEDONE Filippo 2007 - A.S.D. Chieri

DIFENSORI

CROCE Stefano 2006 - A.S.D. Chieri

CUCCO Kevin 2006 - A.S.D. Città di Varese

DI FINO Mattia 2006 - S.S.D. Sanremese

HUTCHINSON SCAGLIOLA Beniamino 2006 - A.S.D. Alba Calcio

GAVIN Alessandro 2006 - S.S.D. Rg Ticino

NISCI Alessandro 2006 - A.S.D. Chisola Calcio

VADA Edoardo Giuseppe 2006 - A.S.D. Chisola Calcio

CENTROCAMPISTI

FARRAUTO Sebastiano 2006 - S.S.D. Sanremese

FAKIR Rida 2006 - A.S.D. Asti

DE DOMINICIS Mattia 2006 - F.C.D. Pinerolo

PIZZI Jacopo 2006 - A.S.D. C. Gozzano

DE PAOLI Samuele 2006 - U.S.D. Lavagnese 1919

TOCILA Alessandro Lorenzo 2006 - A.S.D. Hsl Derthona F.B.C.

ATTACCANTI

DABO David Gianluigi 2006 - A.S.D. Hsl Derthona F.B.C.

MASSARO Nicolò 2006 - A.S.D. Chieri

ASEI CONTE Mattia 2006 - A.S.D. Vogherese

PEPE Alfredo 2006 - F.C.D. Pinerolo

SACCHELLI Leandro 2006 - U.S.D. Fezzanese