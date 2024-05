Calcio. Penultimo appuntamento per la S.F. Loano, alle 18:00 col Bogliasco in palio il titolo regionale

Nel tardo pomeriggio di oggi inizierà il doppio confronto tra San Francesco Loano e Bogliasco.

Si inizierà dall'Ellena, oggi pomeriggio alle 18:00 con in palio la coppa per il titolo regionale di Promozione, poi, la prossima settimana, i rossoblu di Cattardico dovranno far visita ai genovesi per l'ultimo atto di coppa.

Un format inedito, che toglie a entrambe la possibilità di giocarsi entrambe le gare in campo neutro, ma che probabilmente può far felici entrambi i cassieri.

A dirigere la partita sarà Savino di Genova, coadiuvato da Osama Chamchi e Florjana Doci di Savona. Livescore su Svsport.it