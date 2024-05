Calcio, Serie D. Il Vado ai playoff, l'Albenga chiude la stagione vincendo a Lavagna

E' stato un finale dolce di stagione per le due savonesi. O meglio, il Vado sarà ancora chiamato a scendere in campo a Varese, per la semifinale playoff. I rossoblu hanno infatti pareggiato 1-1 a Milano, in casa della capolista Alcione, grazie alla rete di Lo Bosco al nono della ripresa a riequilibrare il gol di Palma a metà primo tempo.

Sorriso finale per l'Albenga, in attesa delle novità societarie. Bianconeri avanti con Di Stefano e ripresi da Righetti. Al 90' il sigillo del giovane Rosso, classe 2006. I bianconeri concludono cos' a 58 punti, senza la penalizzazione sarebbero 60.

GLI ABBINAMENTI PLAYOFF

Chisola - Rg Ticino

Varese - Vado

GLI ABBINAMENTI PLAYOUT

Derthona - Alba

Chieri - Pinerolo