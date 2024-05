Partecipazione record ai progetti di Stelle nello Sport. Il 23 maggio la Notte degli Oscar dello Sport ligure

Numeri record e un anno speciale per Stelle nello Sport che festeggia le nozze d’argento con lo Sport Ligure. Un quarto di secolo al servizio di atleti, tecnici e dirigenti, società, federazioni, discipline ed enti sportivi, studenti, insegnanti e realtà sociali del territorio con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova, con i patrocini istituzionali di Fondazione Carige, Camera di Commercio e Porto Antico di Genova, sotto l’egida di Sport e Salute, Coni Liguria e CIP. Un anno ricco di iniziative, inserite nel calendario di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.





IL BELLO DELLO SPORT - Maggio è un mese importante, con la chiusura dei progetti scolastici. Sono 10.317 gli studenti coinvolti, in forza a oltre 110 Scuole di tutta la Liguria, nell’ambito dell’ottava edizione del concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, progetto patrocinato dall’USR Liguria e realizzato in partnership con Orientamenti School. Sabato 25 maggio, alle 11 sotto il tendone di piazza delle Feste, i 75 studenti vincitori de “Il Bello dello Sport” saranno premiati con una medaglia e numerosi gadget, contestualmente Scuola Primaria dell’IC Pegli e alla Secondaria di Primo grado dell’IC Terralba che, avendo partecipato col maggior numero di elaborati, riceveranno due bonus del valore di 300 euro cadauno per servizi di trasporto forniti da Genovarent.





SCUOLA E SPORT - Numeri che si alzano sensibilmente se consideriamo gli incontri del format “Una Classe di Valori”, realizzati insieme alle stelle Francesco Bocciardo (Nuotatori Genovesi-Fiamme Oro), Niccolò Figari (Iren Genova Quinto), Paola Fraschini (Sturla Pattinaggio), Edoardo Stochino (Genova Nuoto-My Sport), Giacomo Costa (Rowing Club Genovese) e Michela Braga (Rossetto Boxe), gli incontri del format sport e alimentazione “Più Gusto della Vita” realizzati in collaborazione con Villa Montallegro e del format “Il Mercato fa Scuola” con Lions Club Porto Antico e SGM insieme alle stelle Lorenzo Bottaro (Colombo Genova Volley), Marco Campanile e Beatrice Serra (USS Dario Gonzatti) ed Ester Fontana (Genova Nuoto). Da registrare il grande successo de “Il più Veloce della Città” a Villa Gentile, con organizzazione a cura di USR Liguria e Stelle nello Sport in collaborazione con Sport e Salute, Endas Liguria e FIDAL Liguria. La conclusione dell’anno scolastico 2023/2024 di Stelle nello Sport sarà davvero speciale: alla Festa dello Sport, un’Olimpiade delle Scuole con oltre 2200 partecipanti di 120 classi che giocheranno e si divertiranno all’interno delle 50 aree di gare del Porto Antico di Genova realizzate grazie alla collaborazione di società ed enti sportivi.





PREMIO FOTOGRAFICO - Lo Sport è anche creatività. Un concetto espresso con maggiore forza da Stelle nello Sport grazie alle 437 fotografie del Premio “Nicali-Iren”. Mai così entusiasmante la partecipazione di fotografi e appassionati, con la celebrazione dei valori dello sport agonistico e di base di oltre cinquanta discipline sportive. Durante la Festa dello Sport, sabato 25 maggio alle 12 sotto il tendone di piazza delle Feste, verranno premiati i 20 fotografi scelti dal pubblico, con i vincitori Chiara Alberti (739 voti), India Grassi Lucetti (620) e Claudia Torello (574) destinatari rispettivamente di un viaggio GNV, un bonus 200 euro Genovarent e una stampante Easy Smartphone, e i 3 dalla giuria di qualità (Alessandro Aonzo, Eros Zanini e Sara Gioana) ai quali in base alla classifica finale andrà un monopattino elettrico IrenGo, un voucher Decathlon da 200 euro e un mix di prodotti Panarello.





SPORTIVI LIGURI DELL’ANNO - Dopo il forum di lancio del 25° anno di Stelle nello Sport, a Palazzo Tursi lo scorso 28 febbraio, in due mesi sono arrivati 241.102 voti per l’elezione degli Sportivi liguri dell’anno. Una straordinaria “maratona” che incorona Albert Guðmundsson e Manuel De Luca (Rossoblucerchiati-Trofeo Eco Eridania), Andrea Fondelli (BIG Maschile-Trofeo BPER), Anita Corradino (BIG Femminile-Trofeo Villa Montallegro), Tommaso Mondello (Junior Maschile-Trofeo Cambiaso Risso), Caterina Congiu (Junior Femminile-Trofeo PSA Italy), Andrea Marsella (Green-Trofeo ERG) e Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti (Società-Trofeo Novelli 1934). Riceveranno l’Oscar dello sport ligure il prossimo 23 maggio (ore 20:30) nell’ambito della 25° edizione del Galà delle Stelle che si celebrerà ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova. Una serata di sport e spettacolo dedicata come per tradizione alla Fondazione Gigi Ghirotti. L’ingresso è gratuito. I volontari della Ghirotti raccoglieranno offerte e doneranno agli ospiti un dolce cadeau Panarello (prenotazione obbligatoria alla mail info@stellenellosport.com).





“Basta guardare i numeri incredibili che Stelle nello Sport ha registrato in questi 25 anni – sottolinea Simona Ferro, assessore regionale allo sport - per comprendere l’importanza che ormai questo progetto ha non solo per il movimento sportivo, ma per l’intera comunità ligure. Mi riferisco ovviamente alle innumerevoli iniziative benefiche a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti, ma non solo. Anche il lavoro che Stelle nello Sport porta avanti nella sua quotidianità, rappresentando una grande ricchezza per il nostro territorio. Infatti i valori dello sport promossi attraverso i loro progetti sono facilmente applicabili in tantissimi contesti e ambiti della vita. Un grazie di cuore agli amici delle Stelle perché aiutano le istituzioni a costruire, anche e soprattutto attraverso lo sport, un futuro ancora migliore per la nostra Liguria”.

"Quest’anno la crescita dell'adesione ai progetti di Stelle nello Sport è davvero esponenziale: il concorso scolastico con oltre diecimila studenti partecipanti e, in particolare, la presenza dei nostri campioni negli istituti scolastici permette di diffondere i valori dello Sport in accordo con gli obiettivi di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport", afferma Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova. “Oltre a promuovere le storie di atleti di vertice e l'inclusione attraverso in particolare con SportAbility, Michele Corti, Marco Callai e tutto il team sono quotidianamente impegnati nel mettere in rete associazioni e federazioni sportive anche al servizio di progetti benefici e sociali come il sostegno alla Fondazione Ghirotti, eccellenza cittadina, o ai ragazzi del Madagascar".





GALA’ DELLE STELLE - Ospiti d’onore della Notte degli Oscar dello sport ligure saranno campioni del calibro di Margherita Granbassi, oggi conduttrice televisiva Rai dopo aver conquistato due bronzi a Pechino 2008 e tre Mondiali nel fioretto, Andrea Lo Cicero, legend di Sport e Salute e campione azzurro di rugby, Eraldo Pizzo, oro a Roma 1960 nella pallanuoto e vincitore di sedici scudetti e una Coppa dei Campioni. In sala, anche Salvatore Sanzo (responsabile area Sport e Territori di Sport e Salute) e Paolo Azzi, presidente nazionale della FederScherma. Immagini emozionanti ed esibizioni spettacolari: ad aprire la serata i Groovies, scuola di danza attiva nella formazione di ballerini professionisti, con una speciale coreografia. Non mancheranno le incursioni dei Bruciabaracche con Andrea Possa, Andrea Di Marco e Andrea Carlini. Il 25° Galà delle Stelle sarà condotto da Michele Corti e Giorgia Cenni, inviata di Sky Sport.





TUTTI IN CAMPO PER LA GIGI GHIROTTI - Il Galà sarà anche l’anteprima della ventesima Festa dello Sport, in programma nei 130.000 metri quadrati del Porto Antico di Genova da venerdì 24 a domenica 26 maggio con uno straordinario calendario di eventi e attività. Eventi che saranno uniti anche dalla mission benefica a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti ETS. Ad oggi sono stati raccolti già 35.000 euro grazie ai proventi dell’asta benefica su Memorabid, ai primi biglietti della Lotteria delle Stelle e alla speciale serata del 4 aprile scorso a Palazzo Ducale con la proiezione del docufilm “25 anni di Stelle nello Sport” e la consegna del premio “Gian Luigi Corti - Un cuore dal Leone” a Giovanni Malagò. Somma che permette di superare la boa dei 500.000 euro raccolti dal 2000 a oggi a sostegno dell’attività della Fondazione presieduta dal Prof. Franco Henriquet.

La venticinquesima edizione del progetto Stelle nello Sport, dopo la Festa dello Sport, andrà avanti con un giugno speciale dedicato alla Lotteria delle Stelle. In palio una crociera per due persone nel Mediterraneo a bordo di MSC World Europa. Sono numerosi gli eventi (gare, saggi, eventi di chiusura d’anno, premiazioni) in programma con la partecipazione dello staff di Stelle nello Sport e le volontarie della Ghirotti. Ogni Ente, Associazione, Gruppo può richiedere alla mail info@stellenellosport.com un quantitativo di biglietti da poter “distribuire” all’interno del proprio movimento e/o in occasione di propri eventi. Ogni biglietto ha un costo di 5 euro.





ENERGIE PER LO SPORT - Novità di questo 2024 è il calendario di eventi “Energie per lo Sport”, realizzati con il supporto di Iren Luce Gas e servizi. Dopo il Trofeo Piccole Donne di Sincro (9-10 marzo), il Trofeo Colombo Volley Genova (20 aprile) e Il più veloce della città (24 aprile), sono in agenda il Torneo Auxilium Basket (19 maggio), l’Olimpiade delle Scuole (24 maggio), la Festa della Ginnastica (25 maggio), il Galà della Danza Sportiva (26 maggio),

il Saggio dell’Andrea Doria Ginnastica (giugno), la Gara Nazionale Gozzi a Vernazzola (22 giugno), il Miglio Marino di Sturla (8 settembre), lo SportAbility Day (28 settembre), il Trofeo GLC Pallavolo S3 (13 ottobre) e il Trofeo Nico Sapio (8-9-10 novembre).





PROSSIMI EVENTI - Luglio sarà il mese dedicato all’uscita del 17° Annuario Ligure dello Sport, con tutti i riferimenti dello sport ligure, i racconti delle stagioni sportive 2023/2024 per ogni disciplina e la presentazione degli eventi a calendario nella seconda metà dell’anno. Sabato 28 settembre, all’interno del complesso polisportivo My Sport Village con lo Sciorba Stadium e la piscina Sciorba, si svolgerà il 4° SportAbility Day dedicato alla partecipazione di uomini e donne di ogni età ed abilità. Domenica 13 ottobre il PalaCus di viale Gambaro ospiterà il 4° Trofeo Gian Luigi Corti di pallavolo S3. Al fianco di Amiu, Stelle nello Sport promuoverà anche il progetto “Lo Sport chiama a raccolta” dopo l’importante censimento portato avanti lo scorso anno su tutti gli impianti sportivi genovesi.





INSIEME PER IL MADAGASCAR - Prosegue l’impegno di Stelle nello Sport nel progetto “Insieme per il Madagascar”. I primi materiali sportivi e didattici raccolti sono arrivati ad Antananarivo. Il direttore della scuola pubblica del quartiere Scama ha ritirato il materiale didattico. La scuola ha 1200 tra bambini e ragazzi che provengono dalla parte più povera della capitale. Grazie al sostegno di Stelle nello Sport e della sua rete saranno anche portati avanti i lavori per la realizzazione delle inferriate del nuovo edificio Francesco di Sales che grazie al progetto “Abilità nascoste, un Madagascar da scoprire” diventerà un Centro Culturale per la riabilitazione e la formazione di persone con disabilità con un campo sportivo multifunzionale che permetterà di organizzare e svolgere attività sportive/riabilitative. Con il container appena arrivato sono sbarcate le prime infrastrutture sportive donate: porte da calcio, canestri da basket, rete da pallavolo, palloni per calcio, basket e volley e tanto materiale sportivo raccolto grazie alla generosità di società amiche quali Lanterna Taekwondo Genova, Lino Team Judo e Ju Jitsu, CDS Liguria, Bic Genova e Insuperabili. La raccolta di materiali, abbigliamento e attrezzature sportive prosegue presso la Nuova Valletta Parco dello Sport in Via Federico Ricci, 1 (Genova Albaro).





UNA GRANDE SQUADRA PER LE STELLE - Stelle nello Sport può contare sul supporto dei Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Iren Luce Gas e Servizi, Villa Montallegro, EcoEridania, Cambiaso Risso, Msc Crociere, Psa Italy, Novelli 1934 e dei Partner Amiu, Italmatch, Clindent, Ignazio Messina, Gnv, Decathlon, Panarello, Genovarent, Costa Edutainment, Prai, ETT. Oltre alla storica media partnership con Il Secolo XIX, Primocanale e Radio Babboleo, il progetto può contare su numerosi Web Partner: Liguria Sport, La Voce Di Genova, SvSport, SanremoNews, La Voce di Imperia, SavonaNews, Liguria Notizie, Ivg, Genova24, LevanteNews, CittadellaSpezia, Il Pubblicista, Cronache Ponentine, InformaTutto, PianetaGenoa1893.net, SampdoriaNews, GenoaNews1893, SampNews24, BuonCalcioaTutti e Liguria2000News. Aggiornamenti online sul sito www.stellenellosport.com e sui social.