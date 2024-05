Palestre: quali opportunità oggi con le app gestionali?

Il mercato del fitness è in buona salute dopo il difficile periodo del Covid, infatti nonostante non abbia recuperato il livello di fatturato del 2019 esiste un interesse in crescita da parte delle persone nei confronti dell’attività fisica. Secondo Italian Exhibition Group, ad oggi in Italia ci sono 5.500 palestre con circa 5,5 milioni di iscritti, ma sono 18 milioni gli italiani che frequentano anche club e grandi impianti sportivi per un giro d’affari di circa 10 miliardi di euro.

In questo contesto non mancano le opportunità per le imprese che operano nel settore, tuttavia si tratta di un mercato sempre più competitivo e con margini contenuti che richiede investimenti mirati nella digitalizzazione per ottimizzare i costi e migliorare l’efficienza.

Un aiuto concreto arriva dalle app gestionali, una tecnologia innovativa che consente di digitalizzare le aziende sportive e acquisire nuovi clienti in target attivando nuovi modelli di business in maniera semplice e accessibile. In questo modo è possibile sfruttare al meglio le potenzialità di un mercato in crescita, migliorando la gestione dell’attività e aumentando la qualità dell’offerta al cliente usufruendo di tutti i vantaggi di una tecnologia gestionale mobile progettata appositamente per l’era digitale.

I vantaggi delle app gestionali per palestre e centri fitness

Le moderne app gestionali per palestre sono strumenti efficienti che consentono di, migliorando i rapporti con la clientela affinché possano interagire con la struttura in modo più immediato e completo.

Inoltre, questa tecnologia permette di semplificare la gestione dell’attività, facilitando il lavoro sia di chi opera nel front-office che delle persone che si occupano del back-office, usufruendo di vantaggi importanti per aumentare i clienti e il fatturato.

Ovviamente è fondamentale optare per un’ app gestionale palestra affidabile, come per esempio Wellness in Cloud di TeamSystem, la soluzione pensata appositamente per digitalizzare le aziende sportive e migliorare l’esperienza dello staff e dei clienti. Si tratta di un sistema gestionale completo per i centri fitness, un ecosistema tecnologico integrato con app dedicate e portale web, tecnologia cloud per garantire la massima accessibilità in qualsiasi momento e da qualunque luogo, con un servizio a canone mensile che assicura un’elevata personalizzazione in base alle esigenze di ciascuna palestra.

Con le app gestionali di TeamSystem è possibile avere a disposizione tante funzionalità utili per gestire al meglio l’attività, con una serie di strumenti specifici per ottimizzare la gestione di anagrafiche, vendite, prenotazioni, accessi, comunicazioni e pagamenti. Questa tecnologia migliora la soddisfazione dei clienti grazie a una user experience più veloce e semplice, assicura comunicazioni più rapide, permette di ottimizzare le attività di marketing e consente di beneficiare di una gestione più smart per aumentare la competitività del business rispetto alla concorrenza.

Con gestionale e app per palestre un ecosistema digitale efficiente e funzionale

L’consente di creare un ecosistema digitale funzionale ed efficiente, con un’ampia gamma di funzionalità per automatizzare i processi, migliorare l’efficienza operativa e fornire un’esperienza più coinvolgente e innovativa ai clienti.

Le app utenti, per esempio, permettono di prenotare attività e corsi in qualunque momento, acquistare ticket giornalieri di ingresso e abbonamenti, ricevere informazioni aggiornate sul centro fitness come promozioni e orari di apertura, pagare i servizi in modo semplice e veloce e accedere ai tornelli con QR Code.

Le app per lo staff, invece, consentono al personale della palestra di gestire al meglio tutte le attività quotidiane del centro fitness. Per esempio, è possibile usare smartphone e tablet per verificare il calendario degli appuntamenti, sincronizzare l’agenda con gli altri colleghi e controllare gli iscritti a un corso. Si possono anche fare appelli dei presenti, segnare l’accesso degli iscritti, visualizzare le anagrafiche complete dei clienti, accedere alla documentazione, aggiornare il CRM aziendale con le azioni realizzate e gestire chat con gli utenti in tempo reale.

Un’ulteriore integrazione è rappresentata dall’app boss, ovvero l’app mobile per i gestori di palestre e centri fitness che consente di monitorare le prestazioni dell’attività e prendere decisioni strategiche in modo semplice e immediato, con funzionalità che spaziano dal controllo degli incassi all’analisi avanzata dei dati del business. L’ecosistema digitale può essere completato con altre applicazioni utili, tra cui un’app per i contratti per semplificare le iscrizioni dei nuovi utenti, gestendo l’operazione da tablet e aree riservate per lo shop online collegate con il gestionale e le app.

App gestionali: una soluzione efficace per la gestione paperless della palestra

Attraverso le app gestionali è possibile abolire la carta e i processi manuali in palestra, utilizzando questi strumenti innovativi per passare a unadell’attività.

Questo cambiamento assicura diversi vantaggi, innanzitutto in termini ambientali in quanto permette di avere un business più sostenibile e rispettoso dell’ambiente, in secondo luogo aiuta a ridurre i costi operativi migliorando la sostenibilità economica dell’attività per costruire un’azienda più resiliente e profittevole.

Il risparmio di carta in palestra consente di ridurre l’impronta ecologica dell’attività, un approccio che si riflette positivamente anche sull’immagine dell’azienda aiutando a migliorare la reputazione del brand. Questo aspetto ha un impatto importante sulla percezione del business da parte dei consumatori, agevolando l’acquisizione di nuovi clienti attraverso campagne promozionali che valorizzano il basso impatto ambientale dell’attività. Inoltre, digitalizzare la gestione della palestra aumenta la sicurezza, dall’archiviazione in cloud dei dati alla firma grafometrica digitale dei contratti.

Una gestione 100% paperless permette anche di usufruire di maggiori opportunità di business, per esempio introducendo gli acquisti online di servizi, abbonamenti e prodotti legati al fitness e creando campagne di marketing personalizzate per favorire la propensione all’acquisto da parte dei clienti.

Analizzare in modo ottimale e dettagliato i dati, inoltre, consente di evitare errori comuni che possono compromettere il business, grazie a una maggiore consapevolezza sull’attività, sul mercato di riferimento e sulle esigenze degli appassionati di fitness per gestire al meglio l’azienda e favorirne la crescita o l’apertura di nuove strutture.