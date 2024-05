Arti marziali. Open League di Karate, Club Savona sugli scudi a Padova

Si è svolta a Padova lo scorso fine settimana la seconda tappa dell’Open League di Karate, il circuito di gare valide per il ranking della nazionale giovanile. Da Giovedì a Domenica di sono sfidati alla Kioene Arena 1285 atleti provenienti da 250 società Italiane.

Spedizione di successo per il Karate Club Savona che torna a casa con 8 medaglie e con un po' di amaro in bocca per l’esito di alcuni incontri che avrebbero potuto portare ad un risultato ancora più soddisfacente. Micol Genta (Junior F48kg), Arianna Campo (U14 F42kg) e Saimon Domi (Cadetti M+70kg) hanno conquistato 3 splendidi argenti.

Cinque le medaglie di bronzo conquistate da Roberta Musso (Cadetti F61kg), Maya Marenco (U14 F52kg), Vittoria Galati (U14 F47kg), Matteo Mondo Branchi (Cadetti M52kg) e Giacomo Ferraris (U14 M45kg).

Quinti classificati Andrea Odello e Gian Lorenzo Pica (Junior M68kg), Jacopo Genta (Cadetti M63kg) e Matilde Fiume (Junior F59kg).

Hanno partecipato con prove meno fortunate anche Alessandro Agostinelli, Matteo Allegri, Lisa Rovere e Maila Badano negli U14, Silvia Catona nei Cadetti, Riccardo Magnani e Daniele Testa Junior, Gabriele Braja e Alessio Caleffi Under 21.

Una delegazione del sodalizio Savonese sta partendo in queste ore per la Spagna dove il prossimo fine settimana sarà di scena a La Coruña la seconda tappa della Coppa del Mondo giovanile.