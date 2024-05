Kick Boxing Savate Savona. Vincis, Fichera e Minasso in Corsica per la Nuit du Kick

Si è svolto sabato 11 maggio in Corsica nella struttura comunale denominata “Spaziu Culturale Carlu Rocchi” il galà internazionale denominato la Nuit du Kick lll, organizzato dal maestro corso Jean-Andrè Poli e il suo team.

A partecipare per l' Italia l'associazione Asd Kick Boxing Savate Savona guidata dal maestro Andrea Scaramozzino che ha schierato i suoi tre atleti di punta nella disciplina della Kickboxing-K1 in tre match di tre riprese da tre minuti ognuna a contatto pieno (valido il ko), guadagnando un totale di due importanti vittorie e una sconfitta.

Nello specifico:

- Matteo Fichera categoria di peso -70kg, combatte contro l'atleta di casa Emanuel Velicu, un match molto duro e combattuto per entrambi, dove l'atleta francese viene anche richiamato ufficialmente ben due volte per qualche scorrettezza, ma l'azzurro non demorde fino alla fine guadagnando la vittoria all'unanimità dei giudici.

- Aurora Minasso categoria di peso -60kg, che si è scontrata contro la tenace francese Clémence Leleu, in un match combattutissimo dove entrambe le atlete erano determinate a portare la vittoria a casa, ma ad avere la meglio tra gli applausi del pubblico, la nostra italiana Minasso che mette a segno combinazioni di colpi molto duri, che le regalano la vittoria all'unanimità dei giudici.

- Chiara Vincis categoria di peso -60kg, che ha combattuto in un match professionale per la cintura dell'evento contro la francese Clara Pennequin, che è già campionessa di Francia di pugilato ed è stata campionessa mondiale jr di Kickboxing, un confronto complesso da leggere perché la francese legava molto, interrompendo le azioni di attacco della nostra campionessa Chiara Vincis, anche lei molto applaudita dal pubblico, che sicuramente alla fine della contea aveva un leggero vantaggio di punti, ma non è stata premiata dalla giuria che ha dato verdetto favorevole alla francese.

Il maestro Scaramozzino si dice entusiasta dei suoi atleti che lo fanno ben figurare e apprezzare in tutte le parti del mondo combattendo con tecnica e lealtà sportiva.

Il team sarà impegnato il prossimo sabato 18 Maggio a Jesolo dove si svolgeranno i campionati italiani di savate FIKBMS.