"Loano Street Show", due giorni di spettacolo e divertimento con il festival degli artisti di strada

Si intitola "Loano Street show" il nuovo entusiasmante evento che vie e piazze loanesi ospiteranno sabato 1 e domenica 2 giugno. Un vero e proprio festival degli artisti di strada: acrobati, giocolieri, cantanti, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, clowns e mimi saranno i protagonisti con ben 120 spettacoli a rotazione.

La manifestazione, accompagnata nel suo svolgimento da tanta musica, è organizzata dal gruppo Vivi Loano, la sinergia tra il Centro Culturale Polivalente presieduto da Elia Toni e Fipe Confcommercio guidata da Daniela Leali, con il patrocinio del Comune.

Tutte le info sull'evento sono su www.viviloano.it

"Loano Street Show" scatterà sabato 1 giugno alle 10.00 e proseguirà fino a mezzanotte con la serata arricchita dallo street food nei bar e nei ristoranti del centro storico e della passeggiata. Domenica 2 giugno il via alle danze è previsto alle 10.00 con il sipario sull'evento che calerà alle 19.00. Negli stessi giorni sul lungomare di Loano sarà presente anche il mercatino dell'artigianato artistico, con maestri artigiani pronti a vendere le loro creazioni effettuate proprio sul posto. Nella due giorni, inoltre, non mancherà il divertimento anche per i più piccoli con truccabimbi, baby dance e go-kart a pedali.

In occasione delle due giornate di "Loano Street Show" non si pagheranno i parcheggi: sarà dunque possibile parcheggiare gratuitamente le auto negli stalli blu.

L'organizzazione ringrazia gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento: supermercati Pam; Molo 8.44; Fondocasa, agenzia di Loano e Borghetto; Energia Azzurra; Latte Frascheri; Divani&Divani. Media partner di "Loano Street Show" sono Savonanews e Radio Onda Ligure 101.