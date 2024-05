Calcio, Cairese. Mapello, Leon, Ossese e Terni FC: ecco le quattro rivali per la Serie D

Sono rimasti cinque i nomi sul piatto per la promozione (via playoff) in Serie D.

Gli abbinamenti, come risaputo, hanno visto la Liguria inserita nel maxi raggruppamento con Lombardia B, Sardegna e Umbria e, in attesa della sfida tra Mapello e Leon, sono emersi i nomi dei due club del centro Italia.

Se la Cairese dovesse superare il prossimo scoglio (domenica si conoscerà la prima avversaria lombarda tra Mapello e Leon), in finale affronterebbe la vincente del doppio confronto tra l'Ossese e il Terni FC.

Sabato scorso i bianconeri di Ossi, località nell'entroterra di Porto Torres situata tra le caratteristiche colline calcaree, hanno infatti battuto il Villasimius 3-1, mentre i 13 punti delle fere rossoverdi sull'Ellera hanno garantito l'accesso automatico alla fase nazionale, senza passare dai playoff interni, agli umbri.

La Cairese esordirà in Lombardia il 26 maggio, la gara di ritorno, invece, è fissata al Brin il 2 di giugno.

Chi prevarrà esordirà in casa il 9 giugno nella finale d'andata, l'atto conclusivo sette giorni più tardi, il 16 giugno, in Umbria o Sardegna.