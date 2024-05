25° Galà delle Stelle: ospiti d'onore e premiati per la Notte degli Oscar del 23 maggio al Porto Antico

Lo sport ligure si prepara ad applaudire le sue “stelle”. Nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, la 25° edizione della Notte degli Oscar celebrerà come per tradizione grandi campioni e giovani talenti.



Appuntamento fissato per Giovedì 23 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20:30 presso i Magazzini del Cotone, al Porto Antico di Genova. Per accedere alla Sala Grecale è necessario prenotarsi via mail a info@stellenellosport.com entro lunedì 20 maggio.



Grandi “stelle” e giovani talenti saranno celebrati da straordinari ospiti d’onore e non mancherà il divertimento grazie alle incursioni dei Bruciabaracche. Sul palco del Galà delle Stelle sono attesi Margherita Granbassi, due bronzi a Pechino 2008 e tre ori mondiali nel fioretto, Andrea Lo Cicero, campione azzurro del rugby, Eraldo Pizzo, oro a Roma 1960 nella pallanuoto e vincitore di sedici scudetti e una Coppa dei Campioni, Salvatore Sanzo, olimpionico di scherma e oggi dirigente nazionale di Sport e Salute, e Paolo Azzi, presidente nazionale della FederScherma.



Immagini emozionanti ed esibizioni spettacolari: ad aprire la serata i Groovies, scuola di danza attiva nella formazione di ballerini professionisti, con una speciale coreografia. Non mancheranno le incursioni dei Bruciabaracche con Andrea Possa, Andrea Di Marco e Andrea Carlini.



Una serata di sport e spettacolo che sarà condotta da Michele Corti e Giorgia Cenni, inviata di Sky Sport, e come per tradizione dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti. I volontari del Prof. Franco Henriquet raccoglieranno offerte e doneranno a tutti gli ospiti un dolce cadeau Panarello.



Nel corso della serata saranno proiettate anche le immagini dei vincitori del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” (10.317 elaborati da 110 scuole della Liguria) e del Premio Fotografico “Nicali-Iren” (437 fotografie di oltre 50 discipline sportive). E poi gli highlighs spettacolari delle imprese sportive dei premiati: dai “big” Gudmundsson, Fondelli e Corradino fino ai giovanissimi Tommaso Mondello, Caterina Congiu e Andrea Marsella.





Ecco tutti i premiati del 25° Galà delle Stelle nello Sport