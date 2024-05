Special Olympics, il primo meeting interregionale di bocce si disputa ad Albenga

Domenica 19 maggio, presso il bocciodromo di Albenga, l'associazione Viceversa ASD, ospitata dall'USB Palasport Albenga, ospita il 1°meeting interregionale di bocce Special Olympics Italia.

L'evento, che si tiene per la prima volta in Liguria, vedrà gareggiare ben cinque squadre provienti dal Nord Italia: Viceversa ASD, ABG Genova, ADSO Savona, Amico Sport (Cuneo) e ASD No Limits (Lodi).



Le gare inizieranno Domenica mattina, dove gli atleti, divisi in coppie e gironi, si scontreranno con i loro avversari, fino a disputare le finali nel pomeriggio.

Le coppie in gara, composte completamente da atleti con disabilità gareggeranno in tre gironi, mentre un quarto vedrà competere le squadre "unificate", ovvero formate da atleti con disabilità e atleti partner.

Chi è Viceversa? Viceversa ASD è un'associazione affiliata al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), al CSI (Centro Sportivo Italiano) e alla Fondazione Special Olympics Italia, con lo scopo di includere tutti i giovani affetti da ogni tipo di disabilità, non solo intellettiva, ma anche motoria, nel mondo dello sport.

Tra gli sport praticati troviamo il calcio, le bocce, la pallavolo e il nuoto.

Il direttivo Viceversa ci tiene a ringraziare coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento:

ai componenti della bocciofila e a tutto il direttivo, i quali si sono prestati, oltre all'organizzazione, ad ospitare i ragazzi tutte le settimane per gli allenamenti in questi due anni e alla Croce Bianca di Albenga, che si presterà al servizio, ancora una volta, gratuitamente.

In conclusione, un ringraziamento speciale va ai volontari dell'evento e a tutti coloro che hanno collaborato dietro alle quinte.