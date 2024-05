Pallacanestro Alassio, settimana con tre Final Four conquistate

Vince la prima squadra nei quarti di finale play off, esce l'Under 19 Gold, Under 17 Top, Under 15 Eccellenza Piemonte e Under 14 Top conquistano tre Final Four, referto giallo per le Under 13.

DR2: Iniziano i playoff e nei quarti affrontiamo la seconda del girone Levante. In trasferta i "magnifici 7" fanno il colpaccio aggiudicandosi gara1 in un incontro equilibrato e consapevoli che mercoledì, ad Alassio, non sarà assolutamente facile.

CANALETTO 58 - ABC 62

UNDER 19 GOLD: Dopo aver vinto Gara1 dei quarti sapevamo che Golfo Poeti era avversario duro e che noi pagavamo varie assenze per infortunio. Gara 2 ha visto gli spezzini vincere agevolmente mentre gara 3, quella decisiva, è stata equilibratissima ma purtoppo abbiamo ceduto però meritando gli applausi!

GOLFO POETI 98 - ABC 70

ABC 63 - GOLFO POETI 75

UNDER 17 TOP: Anche gara 2 dei quarti di finale è nostra vincendo nella trasferta di Pontremoli in un incontro sempre gestito ma non facile... E ORA SIAMO TRA LE MIGLIORI 4 e con una squadra molto giovane per essere U17.

PONTREMOLI 58 - ABC 81

UNDER 15 ECCELLENZA PIEMONTE: A inizio stagione e con le tante assenze che si sono susseguite durante l'anno causa infortuni e malattie, un risultato del genere era impensabile ma SIAMO ALLA F4 DI COPPA PIEMONTE! E, con orgoglio possiamo dirlo, senza tatticismi e con tutti ragazzi del settore giovanile ponentino. Ci arriviamo da 1° davanti a Alfieri, Monferrato, San Mauro e Novara affrontati nell'ultima gara e dove, per la 1° volta nell'anno in piemonte, non siamo contenti per la conduzione di gara dopo aver sempre visto ottimi arbitraggi in terra piemontese.. ma l'abbiamo portata a casa! Ora DERTHONA in semifinale..

NOVARA 65 - ABC 72

UNDER 14 TOP: Tre partite in una settimana e secondo posto al termine del girone TOP. Con Villaggio giochiamo due gare in sei giorni vincendole entrambe contro una compagine con buone individualità mentre con Next Step giochiamo alla pari il 1° quarto poi cediamo all'entrata del nuovo acquisto contro il quale possiamo poco. Siamo alla Final Four Under 14 TOP!!!

VILLAGGIO 51 - ABC 71

NEXT STEP 85 - ABC 46

ABC 67 - VILLAGGIO 58

UNDER 13 FEMMINILE: Nel torrido pallone di Genova giochiamo con Ardita con le quali siamo appaiate in classifica. Dopo i primi due quarti equilibrati cediamo al loro maggiore ritmo stremate anche dal caldo in un match piacevole!

ARDITA 48 - ALASSIO 33