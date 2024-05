Nuoto: i giovani atleti di Alassio qualificati per il Campionato Nazionale CSI a Lignano Sabbiadoro

Dal 22 al 26 maggio va in scena a Lignano Sabbiadoro la fase finale del Campionato Nazionale CSI di nuoto. Ad Alassio c'è grande attesa per questa manifestazione sportiva, che vedrà in gara ben 21 giovani atleti tesserati per Gesco Nuoto Alassio, accompagnati dai tecnici Davide Sciocchetti, Nicolò Braghin e Guia Tognolli.