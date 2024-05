Calciomercato. Segnali di "Battaglia" dal Celle Varazze, ufficiale l'arrivo dell'attaccante dall'Angelo Baiardo

Il nome di Matteo Battaglia era sicuramente tra quelli più caldi tra quelli circolati sulle frequenze di radiomercato e il Celle Varazze non ha perso tempo nell'ufficializzare l'arrivo dell'ormai ex punta dell'Angelo Baiardo.

Un segnale importante sulla campagna di rafforzamento che vogliono intraprendere le civette, grazie alle 51 reti messe a segno nell'ultimo triennio in neroverde:

"Siamo felici di poter annunciare l'arrivo di Matteo Battaglia all'interno del nostro organico per il campionato 2024-25. E' il primo annuncio - sottolinea la dirigenza biancoblu - a testimoniare l'intenzione di poter allestire una rosa appropriata al massimo campionato dilettantistico regionale. Ringraziamo l'Angelo Baiardo per la collaborazione e la possiblità di confermare il buon esito dell'operazione rispetto all'apertura delle liste di trasferimento, in programma il 1 di luglio".