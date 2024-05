Podismo. Più di 400 partecipanti per la nuova edizione del Memorial Nicola Gambetta

Domenica 26 maggio si è svolta a Savona la 34° Camminata Panoramica - 31° Memorial Nicola Gambetta, manifestazione podistica a carattere benefico organizzata dalla Polisportiva S. Francesco Savona.

Il ricavato della manifestazione come in passato viene devoluto all' A.S.CO.L.L. Associazione Savonese Contro Le Leucemie.