Giudice Sportivo, Prima Categoria. Multa per il Città di Savona, squalificati Barone e Incorvaia

GARE PLAY OFF CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 25/ 5/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BUSI MORRIS (PANCHINA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BACCELLI NICOLAS (BRUGNATO 1955)

QUARANTA MATTIA (BRUGNATO 1955)

GARE DEL 26/ 5/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 CITTA DI SAVONA

Per il comportamento dei propri sostenitori, i quali, durante i minuti finali della gara, lanciavano una bottiglietta di coca cola all'interno del tdg non recando alcun tipo di danno alle persone all'interno dello stesso. Inoltre, il ddg riporta che a fine gara, il custode del campo gli riferiva che alcuni sostenitori della società sfondavano la recinzione che separa gli spalti dal campo di gioco ed allegava documentazione fotografica

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BARONE DANIELE (CITTA DI SAVONA)

INCORVAIA ALESSANDRO (CITTA DI SAVONA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DI DONATO CIRO (ARGENTINA ARMA)