Borghetto S.S., alla Floricoltura Vivai Michelini esplodono fiori, colori e forme, anche piante grasse per il “Dry Garden” (FOTO)

Ci avviamo verso l’estate e alla Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito è un’esplosione di fiori di tutte le forme e colori, oltre alle meravigliose cactacee e succulente, piante adattabili anche alle condizioni più estreme. Queste ultime sono piante perfette per chi desidera un giardino bello e fiorito, ma con pochissime esigenze idriche.

"Le piante grasse sono ideali per il 'Dry Garden' - spiega Davide Michelini, titolare insieme alla moglie Viviana della Floricoltura Vivai Michelini -. Nel tempo ci siamo specializzati nelle succulente, piante grasse senza spine, e nelle cactacee”. Le succulente sono un mondo affascinante. Tra queste, l'Euforbia Lomi, in tantissime colorazioni meravigliose, forme e grandezze. “È una pianta generosissima – dicono -, sempre fiorita, che ama il caldo".

Un altro “mondo” ricco di forme e colori è quello dell’Aeonium Nigrum, più conosciuta come “Rosa del deserto.” E poi ci sono i fichi d'India della specie Opuntia, che includono varietà con fiori meravigliosi, con o senza spine, dall'altissimo impatto ornamentale.

"Bisogna sfatare il mito che le piante grasse abbiano sempre le spine - sottolinea Davide -. Ci sono moltissime specie che ne sono prive e sono altrettanto belle e facili da curare".

Tra le cactacee spinose, spiccano i bellissimi “Cuscini di suocera”, sia con spine gialle che bianche. "Abbiamo anche il Grusonii brevispinus, con le spine piccoline, e un cuscino di suocera per le suocere brave, l’Inermis, senza spine", aggiunge Davide.

E poi ci sono le regine dei giardini aridi, le Agavi, con una meravigliosa collezione. "La star è la Victoria Regina - spiega Davide - ma abbiamo Agavi in tanti colori, sfumature e forme diverse".

Chiude questo variegato e magnifico mondo delle piante grasse la famiglia delle Aizoaceae, succulente striscianti ideali per creare ‘tappeti’ in giardino e nelle aiuole, disponibili anche nella versione ricadente, ideali per balconi.

"Se non ci sono problemi di irrigazione e preferiamo un giardino più fiorito, allora possiamo scegliere tra le Rose 'paesaggistiche' estive - suggerisce Viviana -. Sono ideali per le aiuole, ma perfette anche in vaso. Poi ci sono le Gazanie, le Lantane coloratissime, e l'incredibile mondo delle Salvie da fiore, che offrono anche una notevole esperienza olfattiva".

Inizia proprio nel mese di giugno la fioritura di alcuni arbusti, come l'Albero delle farfalle e la Brunfelsia, con fiori di tre colori nella stessa pianta. "Questa pianta è australiana - spiega Davide - e gli inglesi la chiamano ‘Yesterday, today and tomorrow’ perché il fiore sboccia blu, il giorno dopo è lilla e poi diventa bianco".

Le fioriture stagionali permettono di avere colore tutta l'estate, fino a ottobre. "Tra le regine dei terrazzi e dei giardini estivi ci sono sicuramente l’Impatiens della Nuova Guinea e la Sunpatiens -aggiunge Davide -. Giugno è anche il mese dei Gerani, delle Petunie e della Scaevola, sia azzurra che bianca, una meravigliosa protagonista delle fioriture estive".

Non possiamo dimenticare i rampicanti molto profumati, come i gelsomini e i falsi gelsomini, e le molte varietà di bouganvillee. "Dalla californiana alla siciliana, le bouganvillee sono perfette per aggiungere un tocco di colore soprattutto alle pareti", dice Viviana.

Giugno, è ancora ideale per la piantumazione degli alberi da frutto e soprattutto gli agrumi. Infine, l’estate è il tempo di stare all'aperto, di grigliate e cene con gli amici sul balcone o in giardino, tra le piante aromatiche officinali. "Le piante aromatiche sono indispensabili - conclude Davide -non solo per il loro utilizzo in cucina, ma anche per il loro contributo alla bellezza e al profumo del giardino".

Floricoltura Vivai Michelini è a Borghetto Santo Spirito (Savona), in via per Toirano 4, a 500 metri dal casello autostradale.

Telefono 0182940600 – www.michelinivivai.it.