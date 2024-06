Calcio, Millesimo. Riccardo Morielli non vestirà giallorosso nella prossima stagione: "Difficile accettare un ruolo di secondo piano"

C'è un pizzico di fisiologico dispiacere nelle parole di saluto, da parte di Riccardo Morielli, nei confronti del Millesimo.

Il centrocampista non farà infatti più parte dell'organico di mister Macchia dopo il salto in Promozione.

Per il club e i suoi ex compagni non manca però l'augurio per una stagione di buon profilo

"La società - spiega il mediano - ha espresso la necessità di “svecchiare” e ha ritenuto che a quasi 37 anni il mio profilo non sarebbe stato così compatibile con il campionato di Promozione, preferendo investire su profili di categorie superiori.

Mi conosco bene e sarebbe stata dura accetare un ruolo di secondo piano.

Mi è sempre piaciuto e ho sempre avuto la possibilità di ritagliarmi uno spazio da protagonista in ogni stagione che ho affrontato con ogni maglia (Cairese, Legino e Millesimo) a dispetto di ogni categoria, cercando di dare sempre il massimo. E così continuerò a fare.

Rispetto quindi la decisione della società, pur non condividendola e ringrazio tutti i compagni che sono stati con me durante tutti questi anni.

A loro e al club auguro di mettere a frutto quanto costruito nell'ultimo campionato e di continuare a portare in alto il nome del Millesimo.

Me ne vado - sorride Morielli - con la certezza di avere ancora più stimoli nel decidere di provare a continuare, con buona pace di mia moglie e mia figlia che ormai si sono rassegnate al fatto che anche “quest’anno è l’ultimo.”