Calcio, Tornei Estivi. C'è ancora posto per una squadra a "Campioni di una notte"

L'estate calcistica é pronta ad arricchirsi nuovamente con un ormai grande classico del comprensorio ingauno: "Campioni di una notte", il torneo di calcio a 5 giunto alla sua quarta edizione torna in scena sotto le Torri SABATO 22 GIUGNO.

Sarà di nuovo lo stadio Riva di Albenga la location scelta dagli organizzatori.

Il torneo prenderà via al tramonto per vedere le partite cruciali alle prime luci dell'alba.

Per i giocatori e per il pubblico non mancherà musica e intrattenimento, oltre alla zona cucina e bar aperta tutta la notte.

Le iscrizioni sono arrivate praticamente al tutto esaurito, c'è ancora un posto a disposizione per l'ultima squadra pronta ad aderire.

Per info e iscrizioni:

Emanuele: 320/5559189

Matteo: 392/6332221

Loris: 328/3259263