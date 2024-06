Calciomercato, Albissole. Bomber Diana ancora ceramista insieme a Damonte e Curci

La nota biancoceleste:

Ancora conferme dal Club Ceramista ,per la prossima stagione a condurre l'attacco biiancoceleste sarà ancora Andrea Diana che in questa stagione ha deliziato il pubblico con un Bottino di 26 reti in Campionato .

Per il reparto arretrato ci sarà ancora Jacopo Curci come centrale di difesa e per il centrocampo altra gradita conferma l'autore della rete promozione contro il Masone Federico Damonte !

Grande Soddisfazione per tutta la Società a partire dall Direttore Generale Giuliano Rosso