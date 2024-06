GARE PLAY OFF CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 2/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

QUARANTA MATTIA (BRUGNATO 1955)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GRANDI SIMONE (ARGENTINA ARMA)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)