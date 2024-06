Loano, allo stadio Ellena ora disponibili due campi da calcio “a sette” e “a cinque”

Loano. A Loano aumentano gli spazi a disposizione di chi vuole giocare a calcio.

In questi giorni il Comune di Loano ha affidato (in via sperimentale) all'Asd San Francesco la gestione dei due campi di calcio “a cinque” e “a sette” situati all'interno dello stadio Ellena. I campi possono essere affittati su base oraria da residenti e turisti.

I campi sono dotati di manto in erba sintetica di ultima generazione e di un impianto di illuminazione a led e perciò sono utilizzabili anche in orario serale. Chi lo desidera, può anche usufruire degli spogliatoi e del servizio bar.

Dall'amministrazione comunale loanese sottolineano come l'attivazione di questo ulteriore servizio si collochi nel solco della ridefinizione dell'offerta turistica della città sulla base di quanto contenuto nel “Piano Strategico di sviluppo e marketing turistico” e si rivolga in particolare ai “turisti sportivi”, che così potranno dedicarsi continuare a dedicarsi alla loro passione e ad allenarsi regolarmente anche durante le vacanze a Loano.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni è possibile rivolgersi al presidente di San Francesco Diego Burastero al numero +39 366 934 7078.