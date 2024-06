Vela Day 2024: un centinaio di ragazzi e adulti al Circolo Nautico per provare vela, windsurf, canoa e sup

E' stata “baciata” da un clima quasi estivo l'edizione 2024 del Vela Day, la manifestazione organizzata dalle Federazione Italiana Vela in collaborazione con le società affiliate per promuovere la cultura del mare e dello sport della vela.

Il Circolo Nautico Loano ha aderito con entusiasmo all’iniziativa e sabato 1 e domenica 2 giugno un centinaio di bambini e ragazzi e anche alcuni adulti si sono cimentati negli sport del mare: vela, windsurf, canoa, sup.

“E' stata l'occasione per aumentare i contatti con potenziali interessati alle nostre attività – spiega Gianluigi Soro, presidente del Circolo – Sono circa 50 le richieste di informazioni e di preventivo che ci sono state rivolte durante il Vela Day”.

“Nelle scorse estati la nostra Scuola Vela è stata frequentata da 150 tra bambini (dai 7 anni in su) e ragazzi (fino alla maggiore età) e da 50 adulti nelle varie discipline sportive. La Scuola Vela negli anni scorsi si è piazzata 17^ in Italia tra le centinaia di scuole federate alla Federazione Italiana Vela: il giovane gruppo di istruttori, coordinato da persone di esperienza, seleziona di stagione in stagione i le giovani promesse della vela da avviare all'attività agonistica”.

“L'estate del 2024 è promettente perché ancor prima dell'apertura abbiamo raggiunto il 20% di prenotazioni”, conclude Soro.