Calcio, Savona. Ufficializzati l'organigramma e il Consiglio Direttivo per la stagione 2024/2025

La nota biancoblu:

In data 17 giugno 2024 si è svolta l’Assemblea del Consiglio Direttivo e dei Soci del Città di Savona

Con grande entusiasmo e unità d’intenti si ripartirà ancora più uniti dopo un anno che ha saldato i rapporti interpersonali e l’amore per questi colori, un anno a cui è mancata solo la ciliegina sulla torta, ma che ha vissuto pagine che entreranno nella storia, con il ritorno del logo Savona Fbc 1907, un ricordo indelebile per un gruppo di perone, appassionate e visionarie che hanno voluto riportare valori che ormai erano quasi dimenticati.

Consci della necessità di una riorganizzazione Societaria che permetta di lavorare ancor meglio per raggiungere gli obbiettivi prefissati per la prossima Stagione ecco come saranno composti l’Organigramma e il Consiglio Direttivo per la Stagione 2024/2025



Presidente: Enrico Santucci

Vice Presidente Nadia De Marchi

Segretario e Tesoriere Fabrizio Pongilione

Socio Massimo Piperissa

Socio Adamo Agostino

Socio Alessandro Viani Rappresentante Associazione Culturale Savona 1907

‐———————

Consiglio Direttivo stagione 2024/2025

Presidente Enrico Santucci

Vice Presidente Nadia De Marchi

Direttore Generale Massimo Piperissa

Direttore Sportivo Alessio Barone

Segretario Generale Fabrizio Pongilione

Consigliere Adamo Agostino

Consigliere Alessandro Viani

Da sottolineare ancora una volta la presenza dell’Associazione all’interno del Direttivo, un bellissimo segnale per chi come noi ha creduto sin dal primo giorno al progetto Città di Savona, un sogno diventato realtà!

Nelle prossime ore verranno ufficializzati lo Staff Tecnico di Mister Fabrizio Monte e i primi calciatori riconfermati che indosseranno ancora la maglia biancoblu del Savona Fbc.