Calcio, Serie D. Già ufficializzate le date di inizio della stagione 2024-25

A poche ore dalla conclusione ufficiale della stagione, la Lega Nazionale Dilettanti ha già varato le date di inizio della prossima stagione del campionato di Serie D.

Il via è fissato l'8 di settembre, mentre due settimane prima, il 25 agosto, prenderà il via la Coppa Italia.

Il 14 settembre, invece, semaforo verde per il Campionato Nazionale Juniores.