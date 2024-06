Outdoor. Finale, dal Consorzio FOR due donazioni per il territorio a Soccorso Alpino e "Finale For Nepal"

La For You Card è lo strumento adottato dal Consorzio Finale Outdoor Regionper raccogliere le risorse necessarie alla manutenzione del territorio. Sentieri e falesie sono le principali attrazioni per i turisti outdoor ed è fondamentale mantenerli in ottime condizioni attraverso una manutenzione quotidiana per garantire la tutela del territorio, la sicurezza e il divertimento dei visitatori.

A quasi tre anni dal lancio del progetto, circa 300 attività, tra cui hotel, ristoranti, negozi e servizi di trasporto, hanno deciso di aderire, devolvendo una piccola percentuale delle spese dei turisti outdoor alla manutenzione del territorio. Per rendere ancora più interessante l’utilizzo della card e premiare gli utenti più virtuosi, questa primavera è stato inoltre lanciato il primo catalogo premi, che include il merchandise ufficiale della Finale Outdoor Region, prodotti locali e attrezzature Bluegrass, azienda italiana partner del Consorzio FOR.

Durante gli eventi di maggio, come la UCI Enduro World Cup e Finale For Nepal, il Consorzio ha ideato due contest speciali tramite la FOR YOU CARD. Questi contest avevano l'obiettivo non solo di raccogliere risorse per la manutenzione del territorio, ma anche di sostenere due realtà fondamentali: il Soccorso Alpino e Speleologico Stazione di Finale Ligure e Finale For Nepal, a cui grazie alle transazioni del weekend, è stato possibile donare, rispettivamente, 1500 e 1250 euro.

Stefano Schiappapietra, direttore del Consorzio FOR, ha dichiarato: "Il progetto FOR YOU CARD è vitale per permetterci di prenderci cura del territorio, ma siamo altrettanto felici di aver potuto dare un contributo a queste due realtà cruciali: il Soccorso Alpino, che garantisce la sicurezza di chi vive e visita il territorio, e Finale For Nepal, un’associazione di volontariato che da anni porta avanti progetti importanti per la popolazione nepalese. Senza dubbio ripeteremo questa iniziativa in futuro".

Con la FOR YOU CARD, il Consorzio Finale Outdoor Region continua a promuovere la manutenzione e la cura delle risorse naturali che rendono unica la nostra destinazione, sostenendo al contempo le comunità locali e progetti di solidarietà.