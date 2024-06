Calcio, Ceriale: la leva Allievi 2008 affidata a mister Savona

La nota biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della formazione Allievi 2008 ad Andrea Savona. Da diversi anni all’interno della società, la scorsa stagione ha guidato i Giovanissimi 2009, con i quali ha raggiunto il terzo posto nel campionato regionale.

“Sono molto contento di essere diventato il mister dei 2008, la quale reputo una leva molto forte ed interessante da allenare e ovviamente ringrazio la società per la fiducia che ha in me visto che mi affida sempre leve molto forti - dichiara Savona. - Per quanto riguarda gli obiettivi sicuramente, c'è sicuramente quello di fare un campionato regionale da protagonisti e di collaborare con la Juniores per dare così la possibilità ai ragazzi di crescere sempre di più allenandosi con una leva superiore”.