Pallapugno: il punto dai campionati senior a quelli giovanili

Serie A Banca d'Alba - Sesta di ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 1-9

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Acqua San Bernardo San Biagio 9-1

Virtus Langhe-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva rinviata per pioggia e campo impraticabile a martedì 2 luglio, alle 21, a Dogliani

Bormidese-Alta Langa 5-9

Bfm Macchine Agricole Canalese-Marchisio Nocciole Cortemilia 4-9

Riposa: Cantina Terre del Barolo Albese

Settima di ritorno

Venerdì 28 giugno ore 21

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Bormidese

Sabato 29 giugno ore 15

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Virtus Langhe

Sabato 29 giugno ore 21

a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

Lunedì 1° luglio ore 21

ad Alba: Cantina Terre del Barolo Albese-Bfm Macchine Agricole Canalese

Riposa: Acqua San Bernardo San Biagio

Classifica : Marchisio Nocciole Cortemilia e Araldica Castagnole Lanze 12; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Cantina Terre del Barolo Albese 11; Acqua San Bernardo Subalcuneo 10; Bfm Macchine Agricole Canalese 9; Acqua San Bernardo San Biagio 8; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 4; Bormidese 3; Virtus Langhe e Alta Langa 2.

SERIE B

Serie B - Recupero terza di ritorno

Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Abrigo Banca d’Alba Ricca rinviata per pioggia e campo impraticabile a lunedì 8 luglio, alle 21, a Monticello d'Alba

Quarta di ritorno

Officine Pesce Bubbio-Speb 9-7

Giovedì 27 giugno ore 21

a Chiusavecchia: Prodeo-Galvanotecnica Surrauto Monticellese

Venerdì 28 giugno ore 21

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Castiati Neivese

a Bene Vagienna: Benese-FBC Sabbiatura Augusto Manzo

a Ricca: Abrigo Banca d’Alba Ricca-Amici del Castello

Sabato 29 giugno ore 21

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Gottasecca

Classifica : Castiati Neivese 12; Bcc Pianfei Pro Paschese 11; Pieve di Teco e Fbc Sabbiatura Augusto Manzo 9; Benese, Galvanotecnica Surrauto Monticellese e Speb 8; Amici del Castello e Abrigo Banca d’Alba Ricca 5; Officine Pesce Bubbio 4; Prodeo 3; Gottasecca 2.

SERIE C1

Serie C1 - Undicesima e ultima giornata di andata

Castiati Castagnole Lanze-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 8-9

Valle Bormida-San Leonardo 9-3

Canalese-Alusic Merlese rinviata per pioggia e campo impraticabile a domenica 30 giugno, alle 20.30, a Canale

Prodeo-Caraglio 9-0 forfait medico

AD Albagrafica Ricca-Peq Agri Don Dagnino 7-9

Scotta Centro Incontri-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 7-9

Classifica : Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 10; Scotta Centro Incontri 9; Valle Bormida 7; Castiati Castagnole Lanze, Prodeo, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva e Canalese 6; Peq Agri Don Dagnino e AD Albagrafica Ricca 4; Alusic Merlese 3; San Leonardo e Caraglio 2.

SERIE C2

Serie C2 Girone A -

Classifica: Alta Langa 8; Bormidese A 7; Subalcuneo e Virtus Langhe 6; Benese 4; San Biagio, Neivese e Pro Paschese 3; Ricca 0.



Serie C2 Girone B -

Classifica: Peveragno e Bormidese B 7; Pieve di Teco 6; Pompeianese 5; Speb 4; Monticellese 2; Augusto Manzo 1; Caraglio -1.

FEMMINILE

Femminile - Terza e ultima giornata di andata

San Leonardo-Amici del Castello 6-9

Canalese-Gymnasium Albese rinviata per pioggia e campo impraticabile a giovedì 27 giugno, alle 21, a Canale

Classifica: Amici del Castello 3; San Leonardo 2; Canalese e Gymnasium Albese 0.

UNDER 21

Under 21 Girone A - Terza di ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Pompeiana 9-0 forfait medico

Gottasecca-Peveragno A 9-0

Virtus Langhe A-Pro Paschese A 2-9

Under 21 Girone B - Terza di ritorno

Pro Paschese B-Caraglio 9-1

Virtus Langhe B-Peveragno B 9-2

Riposa: Subalcuneo

ALLIEVI

Coppa Italia Allievi Girone A - Prima giornata

San Biagio-Albese 8-4

Seconda giornata

Albese-Virtus Langhe 8-0

Terza giornata

Virtus Langhe-San Biagio 2-8

Prima di ritorno

Albese-San Biagio 8-4

Seconda di ritorno

Sabato 29 giugno ore 18

a Dogliani: Virtus Langhe-Albese

Terza di ritorno

Sabato 6 luglio ore 18

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Virtus Langhe



Coppa Italia Allievi Girone B - Prima giornata

Subalcuneo-Pro Paschese 8-1

Seconda giornata

Pro Paschese-Monastero Dronero 8-0

Terza giornata

Monastero Dronero-Subalcuneo 2-8

Prima di ritorno

Pro Paschese-Subalcuneo rinviata per pioggia e campo impraticabile a lunedì 1° luglio, alle 18.30, a Madonna del Pasco

Seconda di ritorno

Giovedì 27 giugno ore 20.30

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Pro Paschese

Terza di ritorno

Giovedì 4 luglio ore 18

a Cuneo: Subalcuneo-Monastero Dronero



Coppa Italia Allievi Girone C - Prima giornata

Taggese-Bormidese 8-0

Seconda giornata

Bormidese-San Leonardo 0-8

Terza giornata

San Leonardo-Taggese 8-6

Prima di ritorno

Bormidese-Taggese 0-8

Seconda di ritorno

San Leonardo-Bormidese 8-0

Terza di ritorno

Sabato 6 luglio ore 18.30

a Taggia: Taggese-San Leonardo



Coppa Italia Allievi Girone D - Prima giornata

Augusto Manzo-Araldica Castagnole Lanze 0-8

Seconda giornata

Araldica Castagnole Lanze-Cortemilia 8-3

Terza giornata

Cortemilia-Augusto Manzo 8-0

Prima di ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Augusto Manzo 8-0

Seconda di ritorno

Domenica 30 giugno ore 18.30

a Cortemilia: Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

Terza di ritorno

Mercoledì 3 luglio ore 18

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Cortemilia



Coppa Italia Allievi - Semifinali

1ª classificata Girone A-1ª classificata Girone D

1ª classificata Girone B-1ª classificata Girone C

ESORDIENTI

Esordienti Girone A - Prima di ritorno

Bormidese B-Bormidese A 2-7

Cortemilia-Ricca 2-7

Augusto Manzo-Araldica Castagnole Lanze rinviata per pioggia e campo impraticabile a giovedì 27 giugno, alle 19.30, a Santo Stefano Belbo

Riposa: Bubbio



Esordienti Girone B - Prima di ritorno

Amici del Castello-Merlese 7-6

Pro Paschese B-Pro Paschese A 0-7

Subalcuneo B-Subalcuneo A 1-7

Riposa: San Leonardo

PULCINI

Pulcini Girone A - Prima di ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Bubbio 2-7

Cortemilia-Neivese 7-0

Alta Langa-Ricca 5-7

Albese B-Albese A 2-7



Pulcini Girone B - Prima di ritorno

Pro Paschese B-Pro Paschese A 0-7

Merlese B-Merlese A 7-3

Don Dagnino-San Leonardo 1-7

Giovedì 27 giugno ore 18.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Amici del Castello

PROMOZIONALI