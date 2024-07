Pallanuoto, "Habawaba plus 13": anche il Doria Nuoto Loano tra i protagonisti

Nella settimana dal 23 al 30 giugno si è tenuta una delle più importanti manifestazioni internazionali di pallanuoto under 13: "Habawaba plus 13", alla quale ha preso parte anche la squadra del Doria Nuoto Loano.

Gli atleti loanesi guidati in panchina da Tiziano Bottelli e Marco Scorza hanno partecipato per la prima volta a questo prestigioso torneo e hanno superato, con 3 vittorie e 2 sconfitte, il girone eliminatorio. Questo brillante risultato ha dato accesso alla fase a eliminazione diretta del tabellone "silver" dove è arrivata l'eliminazione agli ottavi di finale per mano dei forti ungheresi del Keruleti.

Il team loanese si è classificato così al 13esimo posto della graduatoria finale su 46 squadre complessive.

Gli atleti partecipanti:

1 Michele Bertolino

2 Pietro Pugliano

3 Gaia Gattuso (cap)

4 Francesco Beato

5 Tommaso Scorza

6 Samuele De Leo

7 Lorenzo Garofalo

8 Tommaso Parodi

9 Diego Vignone

10 Nicolò Sasso

11 Adriano Forneris

12 Marco Inuso

13 Andrea Rossanino

14 Matteo Abbate

15 Davide Adolfo

16 Antonio Puma