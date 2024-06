Canottieri Sabazia: i giovani talenti biancorossi protagonisti a Torre del Lago

Dieci gli atleti savonesi per lo più giovanissimi, scesi in toscana per il campionato regionale e canoa giovani. Otto le società presenti, la Canottieri Sabazia, unica società Ligure, Trezzano della Lombardia e le altre tutte toscane, Canottieri Arno, C.K. Versiglia, Comunali Firenze, C.C.K. Massarosa, Canottieri San Miniato e Navicelli Paddle Sport.

Bene i ragazzi del settore giovanile, che complessivamente conquistano 3 ori e un Bronzo, ottimo anche il risultato nella para canoa dove Esperio Toni si conferma nuovamente al primo posto. Onorevole il risultato nel K2 1.000 dove Alessandro Mineo e Filippo Baldizzone si classificano al quinto posto in finale

Rsultati

Oro:

K2 Cadetti B mt. 2000 Justin Biato-Matteo Pennino

K2 Cadetti B mt. 200 Alessandro Ricci-Matteo Pennino

K1 Cadetti A mt. 200 Lorenzo Lavagnino

K1 Paracanoa mt. 200 Esperio Toni

Bronzo:

K2 Cadetti A mt 200 con Lorenzo Lavagnino – Alahakoon Mudiynselag

Da sottolineare anche i due alteti alla loro prima gara nella Categoria Allievi B, Christian Cardaci (sesto nei 2.000 e quinto sui 200) e Alberto Baldizzone (quinto sui 2.000 e sesto nei 200

Soddisfatti i tecnici presenti, Laura Bentivoglio e Emanuel Cabib e Marco Accomo per la paracanoa.