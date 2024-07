L'annuncio dei ceramisti:

"Anche Luglio è arrivato e le Albissole annunciano due nuovi innesti nella rosa di mister Sarpero.

Per la foto di rito al Faraggiana si sono visti Pietro Favorito classe 99 ex Prà e Ovadese che va a completare il quadro difensivo, insieme al Centrocampista classe 2004 Marco Rossini ex Prà e Arenzano.

Benvenuti".