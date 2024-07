Artesina, un’estate all’insegna dello sport e del divertimento

Sono in pieno svolgimento ad Artesina le attività degli ormai tradizionali centri estivi sportivi per bambini e ragazzi. Dopo la settimana dedicata al volley, che ha visto protagoniste sui campi della piazza centrale della località e nei palazzetti in zona un folto gruppo di ragazze provenienti da ogni dove, seguite in campo dallo staff guidato dal prof. Giuseppe Bosetti, tecnico di fama internazionale, è in piena attività il camp dedicato al basket con istruttori provenienti anche dalla Svezia e dalla Polonia.



L'Artesina Sport Camp prevederà ancora tre settimane di attività fino alla fine di luglio e porterà sulle montagne del monregalese centinaia di bambini e ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia, che avranno la possibilità di vivere un’esperienza sportiva ed educativa da portare nel cuore per sempre.



Da domani, sabato 6 luglio, saranno in funzione il bob estivo, il bike park ed il tubing. Il bob estivo è per tutti, i bambini sotto al metro e venti dovranno essere accompagnati da un adulto. Giorni di apertura di luglio: 6-7-13-14-20-21-27-28. Giorni di apertura di agosto:

tutti i giorni dal 3 al 25. Orario Bike Park e Bob Estivo 10-18. Orario Tubing dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 18. Seggiovia Castellino aperta tutti i giorni dal 3 al 25 agosto.

Nei giorni di apertura le baite del Colletto e della Turra saranno aperte.



Sul sito www.artesina.it sarà pubblicato a breve il programma completo delle attività dell’estate 2024. Per info contattare il numero 0174242000 dalle ore 9 alle ore 18.00.