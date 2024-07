Pallacanestro Alassio, una grande stagione sia a livello senior che giovanile, i dettagli con un occhio alla prossima stagione

La stagione gialloblu è andata al di sopra delle aspettative sia a livello senior che giovanile nei settori maschili e femminili. Prosegue proficuamente la collaborazione all’interno di New Basket ABC Ponente che permette alle squadre ponentine di garantire buoni standard per chi ci gioca e soprattutto dando a tutti la possibilità di giocare.

A livello Senior la squadra ponentina maschile, in DR2, ha sfiorato la promozione perdendo solo in finale nella bella di gara 3 con Pallacanestro Sestri: “Un grande cammino con una squadra giovanissima e con il 95% dei ragazzi provenienti dal proprio settore giovanile. Abbiamo ceduto solo in finale e in gara 3 dopo esserci qualificati come terza forza del girone ponente, aver superato Canaletto Spezia nei quarti e My Basket Genova in semifinale. Anche il prossimo anno si manterrà la filosofia di dare spazio ai giovani del vivaio senza però mai chiudere le porte a nuovi ingressi senior se concordi con gli orientamenti societari. Aver avuto più di cinquecento spettatori in gara 2 ad Alassio e più di cento in trasferta nella gara di finale decisiva deve essere motivo di grande orgoglio”

A livello giovanile, dall'under 13 ai più grandi, è proseguito fruttuosamente la collaborazione NEW BASKET ABC PONENTE. Nel settore maschile, l’Under 19 Gold è arrivata nei quarti di finale ed è stata fermata a un passo dalla Final Four più per gli infortuni che dalla pur ottima squadra di Golfo dei Poeti Spezia. L’Under 17 Top è vice campione regionale alle spalle della corazzata Next Step, squadra formata da giocatori provenienti da tutto il mondo e l’Under 17 Smart è arrivata ai quarti di finale play off cedendo al Chiavari dopo un ottimo campionato. In Under 16 i nostri 2008-09 hanno conquistato Coppa Liguria vincendo in finale con Basket Sestri, squadra che ha partecipato al campionato di Eccellenza. L’Under 15 Eccellenza ha disputato il primo campionato fuori Regione, in Piemonte, e dopo un avvio difficile contro i settori giovanili di importantissime squadre cestistiche nazionali ha chiuso alla grande vincendo Coppa Piemonte dopo aver superato la squadra di A1 Derthona Basket in semifinale e Crocetta Torino in finale. Anche l’Under 14 Top, così come l’Under 17, è stata fermata in finale da Next Step ed è vicecampione regionale della categoria. Per concludere il settore giovanile maschile ecco la ciliegina sulla torta con l’Under 13, dopo un percorso netto nel campionato NBA sotto le insegne della squadra americana dei BROOKLIN NETS, ha superato Next Step in semifinale e Canaletto in finale vincendo il titolo regionale e guadagnandosi anche gli spareggi nbazionali fermata dalla toscana Virtus Siena.

A livello femminile le soddisfazioni non sono state da meno con l’Under 17 giunta terza in regione ma è l’Under 15 che ha stupito tutti arrivando seconda in regione alle spalle del Pegli, vincendo lo spareggio nazionale con la squadra toscana di Porcari e ottenendo l’accesso ai concentramenti nazionali tra le trenta migliori squadre in Italia e confrontandosi con Bologna San Lazzaro, Terni e Costa Masnaga. Anche l’Under 13 femminile ha disputato un bel campionato classificandosi terza alle spalle di Cestistica e Ardita Genova, da ricordare anche i tornei vinti dall’Under 15 a Savona e dall’Under 14 a Ceva in Piemonte.

Il Settore minibasket ha avuto numerosi impegni sempre in un clima di gioca e spensieratezza con gli Esordienti che, oltre a disputare il proprio campionato provinciale che, come da regolamento, non ha fasi finali, hanno fatto un bel torneo a Genova in ricordo dell’indimenticata Suor Clara , gli Aquilotti che hanno disputato tornei a Taggia, Vado e giocato i loro Trofei minibasket provinciali come gli Scoiattoli-Libellule. Bella novità stagionale la squadra Gazzelle di bimbe nate nel 2013-14 che hanno disputato numerosi concentramenti con altre squadre femminili.

“Sia a livello giovanile che minibasket siamo molto contenti della stagione disputata ma, come ripetiamo da tanti anni, più che i successi di squadra che fanno sicuramente piacere, il nostro obiettivo è e sarà sempre quello di poter riuscire ad accompagnare più giocatori e giocatrici possibili fino in prima squadra dando a tutti quelli che lo desiderano un percorso idoneo a giocare a basket fino all’età adulta. Noi siamo già pronti per la nuova stagione e per qualsiasi informazione sulle nuove iscrizioni invitiamo a contattare i responsabili del settore gialloblù Fabio al 3391383659 e Laura al 3392737608 – mail pallacanestroalassio@virgilio.it”.