Albenga. Il campione di scherma Emanuele Lambertini ha fatto visita alla Cantina dei "Fieui"

Il PMF (Piccolo Museo della Fionda) dei Fieui di caruggi nel periodo estivo registra decine di visitatori che restano ammirati del luogo e della ricca collezione di fionde, descritte con energia e passione da Dino, genius loci. In questi giorni una visita inattesa e gradita. Grazie all’albenganese Francesca Calleri, che lo ha accompagnato, è infatti arrivato da San Giovanni in Persiceto (Bologna), dove risiede, Eamenuele Lambertini, campione del mondo di fioretto – scherma paralimpica. Emanuele si divide tra le sue grandi passioni: lo sport, il pianoforte e gli studi di ingegneria dell’automazione presso l’università di Bologna in quanto uno dei suoi più grandi obiettivi è quello di realizzare nuove protesi per chi come lui ha dovuto subire l’amputazione di un arto.

In questi giorni si sta allenando con impegno per le ormai prossime Olimpiadi che si terranno a partire da fine Agosto a Parigi: “Per me sarà la mia terza partecipazione e ne sono molto orgoglioso. Dopo Tokyo E Rio de Janeiro ora andrò a gareggiare sotto la torre Eiffel e spero di tornare con una medaglia”. Intanto i Fieui, come buon augurio, gli hanno fatto firmare la piastrella che sarà inaugurata magari proprio dopo la partecipazione e il successo alle Olimpiadi parigine. Ema fa parte dell’Associazione art4sport, nata dalla storia di Bebe Vio, la straordinaria campionessa di fioretto che ha trasformato la sua vicenda personale in uno stimolo potente a reagire alle avversità.