Atletica Val Lerrone. A Boissano c'è il secondo gradino del podio per Celeste Secchi

La nota societaria:

Martedì 9 luglio, nel campo di Boissano, Celeste Secchi ha conquistato il secondo gradino del podio lanciando 24,56m nel giavellotto nella categoria “Cadette” nella seconda giornata della manifestazione Boissano Atletica Estate.

Fra gli atleti dell:Atletica Val Lerrone schierati in diverse discipline, si è messa in gioco anche Anna Giribaldi, che conquista la quarta posizione con 19,06m; stesso piazzamento negli 80m ostacoli, conclusi in 14”72.

Nella categoria “Ragazze”, la nostra Mhamdi Isra gareggia nel 60m ostacoli, concludendo in 12”39 e nel lancio del peso, concludendo sesta con un lancio di 6 metri e 02 centimetri.

I nostri cadetti, Randone Giulio, Duchini Shanti e Gallo Andrea, si sfidano nei 300m, concludendo rispettivamente in 43”03, 44”60 e 49”74