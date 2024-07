Ciclismo, Laigueglia: l’assessore Giampaolo Giudice ha premiato Jan Christen per la “Challenge Regione Liguria”

C’era anche l’assessore comunale Giampaolo Giudice in rappresentanza del Comune di Laigueglia alla cerimonia di premiazione dell’edizione 2024 del Giro dell’Appennino vita dal ventenne svizzero Jan Christen.

Il ciclista elevetico ha tagliato il traguardo in solitaria in via XX Settembre dopo aver attaccato a 30 chilometri dall’arrivo, prima di

affrontare la durissima salita della Madonna della Guardia. Sul podio, dietro Christen, Simone Velasco e Diego Ulissi che ha protetto la fuga del compagno di squadra.

Quasi 200 chilometri di percorso e 2800 metri di dislivello, i numeri della gara. Al via della corsa ad Arquata Scrivia c’erano 114 corridori per una delle classicissime del calendario internazionale.

«Grazie al quarto posto ottenuto a marzo al Trofeo Laigueglia il corridore svizzero si è aggiudicato la Challenge Regione

Liguria – spiega Giampaolo Giudice - Inutile la generosa rincorsa di Simone Velasco, pure lui in lizza per la “Challenge”, giunto secondo al traguardo». Il vincitore è stato premiato dall'assessore Giampaolo Giudice per il Trofeo Laigueglia e dall'assessore regionale Simona Ferro per il Giro dell'Appennino.