Nuoto Artistico, Rari Nantes Savona. Arriva il titolo tricolore ai Campionati Estivi

La BPER Rari Nantes Savona è Campione d’Italia. Il titolo è stato conquistato al Campionato Italiano Assoluto Estivo che si è concluso ieri nella Piscina del Foro Italico a Roma.

Le atleta biancorosse hanno portato a casa la medaglia di bronzo nel Duo con la coppia Sarah maria Rizea e Flaminia Vernice, il Bronzo con la Squadra ed hanno conquistato il primo posto nella classifica per società con 722 punti. Al secondo posto il Futura Club Prato con 594 punti ed al terzo posto l’Uisp Bologna con 559 punti.

La squadra della BPER Rari Nantes Savona era composta da: Beatrice Andina, Sophie Tabbiani. Greta Gitto, Thomas Codrescu, Alessandro Lucci, Martina Perata, Sarah Maria Rizea, Flaminia Vernice, Melissa Polidoro Baglione, Giorgia Lucia Macino, Alice Maddalena, Alice Tissone, Sofia Lucci, Giulia Ottonello. La squadra biancorossa era guidata dalle allenatrici Carolina Camardella e Federica Sala.

Afferma la dirigente responsabile del Settore Nuoto Artistico della BPER R.N. Savona, Matilde Berio Berruti: “Siamo molto soddisfatti, la stagione sportiva sta procedendo al meglio. Fino ad ora abbiamo vinto tutti i Campionati che abbiamo disputato, nonostante le nostre atlete più grandi non hanno mai potuto prendere parte alle gare perché impegnate con la Nazionale Assoluta in vista delle Olimpiadi. Complimenti, quindi, a tutte le nostre atlete ed alle nostre allenatrici per il prezioso lavoro che hanno fatto”.