Outdoor. Anche a Savona si celebra Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, dimostrazioni e attività informative allo Scaletto

Il 25 luglio è la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento. Si tratta di un'iniziativa dell'OMS che segue la Risoluzione dell'Onu dell'aprile 2021 e mira a offrire strategie di prevenzione salvavita. Ogni annegamento è prevedibile. Esistono soluzioni. Quest'anno in Italia tutte le località Bandiera Blu dedicano la giornata alla sensibilizzazione e all'informazione a scopo preventivo, attraverso incontri con istituzione e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso.

Anche il Comune di Savona ha promosso, per il pomeriggio del 25 luglio, una serie di iniziative, in collaborazione con SIB, Cooperativa Laltromare, Associazione onlus Dei dell'Acqua, Vigili del Fuoco, e Croce Rossa Italiana che si svolgeranno, a partire dalle ore 15, presso lo Scaletto Senza Scalini alle Fornaci.

Così l'assessore Barbara Pasquali: "Come Amministrazione comunale abbiamo promosso le iniziative dedicate alla giornata del 25 luglio, trovando, fin da subito, la piena e massima collaborazione delle Associazioni e degli Enti, a cui va il mio sentito ringraziamento, che hanno voluto mettere a disposizione della cittadinanza la loro esperienza in campo di salvamento in mare. Ciò nell'ottica di sensibilizzare tutti e di portare la cultura della prevenzione e della sicurezza anche sulle spiagge e in mare".

Il programma della giornata

Ore 15: attività informativa e dimostrativa delle tecniche di intervento in ambiente acquatico effettuata dall’Unita’ Cinofila Soccorso Nautico dell’Associazione onlus 'Dei dell’acqua', con cani bagnino e conduttori.

Ore 16: accompagnamento in mare disabili, galleggiamento e uscita con diverse tecniche di sollevamento a cura della Cooperativa Laltromare

Ore 16.30: attività informativa e descrittiva sul tema salvamento in acqua da parte del SIB Savona Ore 17: Simulazione di recupero in mare di pericolante cosciente e incosciente; simulazione di rianimazione CardioPolmonare su pericolante incosciente dopo recupero; cenni di primo soccorso e BLS (Basic Life Support) ai presenti.

Tali attività saranno svolte da personale OPSA (Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua) e Volontari appartenenti alla CRI Savona.

Sarà presente anche la nuova imbarcazione veloce per il servizio antincendio e per la ricerca ed il soccorso in mare "STEM S004" in dotazione al nucleo nautico Vigili del Fuoco di Savona.