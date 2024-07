Giulio Ivaldi si ricandida per un nuovo mandato alla guida della LND Liguria

Giulio Ivaldi annuncia ufficialmente la sua ricandidatura alla guida del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti per il quadriennio 2025-2028. Una decisione presa per completare l'opera di rilancio, crescita e valorizzazione del calcio dilettantistico, avviata a partire dal dicembre 2016, e sulla base delle numerose sollecitazioni ricevute da ogni parte della Liguria.

L'impiantistica è sempre stata al centro del programma di sviluppo della LND Liguria. “I rapporti attivati con le istituzioni, in particolar modo con Regione Liguria e Comune di Genova, ci hanno permesso di riqualificare oltre settanta campi. Vogliamo proseguire lungo questa strada anche nel prossimo quadriennio dato che il miglioramento dell’impiantistica esistente è stata, infatti, una delle ragioni principali che ha permesso alla LND Liguria, nell’anno di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, di acquisire la fiducia da parte del Consiglio nazionale e degli altri venti Comitati Regionali al fine di ospitare il 60° Torneo delle Regioni, un evento che, con undicimila presenze alberghiere nella provincia di Genova, ha mostrato come il calcio possa anche valorizzare l’immagine di una città". Oltre duemila tra calciatori e calciatrici, insieme agli staff tecnici, ai dirigenti e alle famiglie, in Liguria per un appuntamento realizzato grazie a un intenso e appassionato lavoro di preparazione lungo mesi, non semplice ma gratificato da messaggi di complimenti da parte di molti addetti ai lavori.

Nel 2023 la storica vittoria della squadra federale Under 19 al Torneo delle Regioni ospitato dal Piemonte ha consentito alla Liguria di acquisire il diritto a rappresentare la LND nazionale alla Uefa Regions Cup. “Il motivo di soddisfazione sarà duplice perché non solo potremo sostenere i nostri giocatori ma tiferemo per loro vedendoli scendere in campo negli stadi di Chiavari e Sestri Levante. Anche qui, la rete attivata dalla LND Liguria con le amministrazioni comunali ha dato i suoi frutti”.

Stima e considerazione sono valsi a Ivaldi, nel marzo 2022, l’elezione a vicepresidente nazionale area Nord. “E’ stato un momento sicuramente emozionante per me, un impareggiabile orgoglio rappresentare la nostra Liguria e tutto il Nord Italia in campo nazionale operando al fianco del presidente Abete e degli altri colleghi vicepresidenti”.

Un Comitato al servizio delle società affiliate, pronto a camminare insieme a loro per favorirne la crescita e aiutarle nella risoluzione delle problematiche di carattere amministrativo. “La priorità, compatibilmente con una gestione virtuosa dei fondi a nostra disposizione, è sempre stata quella di sostenere l’attività societaria e quindi, in media, possiamo dire di aver stanziato ogni anno circa centomila euro di contributi senza dimenticare l’attenzione al materiale sportivo come palloni, borse mediche complete di medicinali e reti per le porte – racconta Ivaldi – Già per la prossima stagione 2024/2025, il nostro Consiglio ha scelto di raddoppiare il premio di valorizzazione dei giovani per i campionati di Eccellenza e Promozione”.

Da sottolineare il grande successo, sotto il profilo agonistico e formativo, degli Esport. “Parliamo di una disciplina che ha conosciuto un capillare sviluppo nel periodo del Covid-19 e che anche negli ultimi due anni, in Liguria, ha conosciuto una crescita inarrestabile”. Grande attenzione anche allo sviluppo del Beach Soccer. "La presenza della Genova Beach Soccer ha consentito la realizzazione di una beach arena permanente, protagonista a inizio agosto con un'importante manifestazione nazionale.con un forte richiamo per l'utilizzo anche da parte di diversi club di primaria importanza mondiale".

Verso le prossime elezioni regionali, Ivaldi comunica che la sua squadra sarà rinnovata del 50%. “In primo luogo desidero ringraziare tutti i compagni di viaggio di questi primi otto anni assieme ai quali abbiamo dovuto affrontare e superare criticità molto importanti, tra cui quelle relative al Covid-19. Alcuni di loro lasceranno spazio a giovani che hanno frequentato il nostro ambiente anche come calciatori o allenatori con l'obiettivo di garantire il futuro a una classe dirigente sempre più in linea con le necessità per le società. Posso dire che anche i prossimi 4 anni saranno all’insegna della collaborazione, dell’ascolto e del reciproco rispetto, con decisioni prese come sempre collegialmente. Tra gli obiettivi da porre in evidenza, vogliamo portare a termine la riqualificazione dell'impiantistica sportiva su tutto il territorio regionale da Ventimiglia a Sarzana, garantire un assetto stabile sia dal punto di vista amministrativo che dell'organizzazione con particolare attenzione ai campionati nelle delegazioni di confine (Imperia/La Spezia) e con la ferma volontà di approfondire le tematiche riguardanti l'attività agonistica e giovanile, facendo tesoro delle esperienze maturate nei diversi format di organizzazione dei campionati proposti nelle ultime stagioni”.

Oggi i numeri della Lnd Liguria, con una significativa impennata verso l'alto grazie alle politiche attivate durante il Covid-19, sono i seguenti: 264 società affiliate per un totale di oltre trentamila tesserati, comprendenti anche l'attività del Settore Giovanile Scolastico.